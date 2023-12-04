Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü

"İş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu zor konjonktürde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, İİT üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirme, yeni işbirlikleri tesis etme fırsatı bulduk. Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarımla ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.

"İş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu zor konjonktürde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, İİT üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirme, yeni işbirlikleri tesis etme fırsatı bulduk. Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarımla ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.

Ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini teminen yol haritalarımızı paylaştık. İslam ülkeleri olarak, zorlukların altından kalkabilmek için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği aşikardır. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz ise birlik ve beraberliğimizin sac ayaklarından olacaktır. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın ülkemiz ve katılım sağlayan tüm ülkelere hayır, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.