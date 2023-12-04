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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nda Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla ticari ilişkileri geliştirmek üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
12:04 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:11 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Bolat, Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı Bolat, Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İSEDAK'ın 39. Bakanlar Toplantısı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktardı.


İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaların her geçen gün arttığına işaret eden Bolat,
"İş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu zor konjonktürde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, İİT üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirme, yeni işbirlikleri tesis etme fırsatı bulduk. Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarımla ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.


Ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini teminen yol haritalarımızı paylaştık. İslam ülkeleri olarak, zorlukların altından kalkabilmek için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği aşikardır. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz ise birlik ve beraberliğimizin sac ayaklarından olacaktır. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın ülkemiz ve katılım sağlayan tüm ülkelere hayır, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
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1 saat önce
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