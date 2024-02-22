Geçtiğimiz yıl ihracatçılara 42 milyar dolar destek sağlayan Türk Eximbank, bu yıl ise bu miktarı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni kredi paketleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank'ın sermayesinin temmuzdan bu yana 7 ay içinde üçüncü defa artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. Bakan Bolat, 11,8 milyar lira sermaye artışı yapıldığını ve bu sayede 120 milyar lira ilave kredi imkanı sağlanacağını vurguladı. Türk Eximbank'ın Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binasının açılışında konuşan Ticaret Bakanı, yeni binaya geçişin 10 yılda bankanın insan kaynağında yüzde 50 artış anlamına geldiğini söyledi.

HEDEFİMİZ GÜNLÜK 1,5 MİLYAR $ İHRACAT

İhracat rakamlarında gelinen son noktayı değerlendiren Ömer Bolat, “Artık günlük bir milyar dolar ihracat yapıyoruz, inşallah hedefimiz 2030'a kadar günlük 1,5 milyar dolarlık ortalama rakamları yakalamaktır. Bunu da ihracatçılarımızla birlikte yapacağız” dedi. Bugüne dek 9 aylık görev süreci içinde 100'e yakın ülkenin bakanıyla görüştüklerini söyleyen Bolat, hemen her bölgeden Türkiye ile daha fazla iş yapma, yatırım yapma, ticaret yapma arzusunu gördüklerini ifade etti. İhracata dayalı büyümenin Orta Vadeli Program'ın ana mottosu olduğunu dile getiren Ömer Bolat, “2023 yılını 255,8 milyar dolar mal ihracatıyla kapatmıştık, dün itibarıyla 257,6 milyar dolara ulaştık, yani 50 günde ihracatımızı 1,8 milyar dolar artırdık. Bu yıl sonuna kadar ihracatçı sayımızı da 150 bine çıkaracağız” diye konuştu.

FİNANSMANDAN 17 BİN ŞİRKET FAYDALANIYOR

Eximbank kredilerinden yüzde 85'i KOBİ olmak üzere 17 bine yakın şirketin yararlandığı bilgisini veren Bakan Bolat, “Eximbank kredileri üç, beş tane büyük gruba verilen bir kredi değil” dedi. İhracatçının düşük maliyetli finansmana kavuşması için Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) ile yakın bir çalışma içinde olduklarına değinen Ömer Bolat, şunları söyledi: “Yeni bir prefinansman modelini, İGE AŞ ile birlikte uygulamaya aldık. Destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız, prefinansman protokolü çerçevesinde öncelikli değerlendirmeye alınacak. Böylece teminat noktasında da İGE'den destek alacaklar. Teminat sorunu yaşayan ihracatçılarımızın sorunu ortadan kalkmış olacak.”

Reeskont limitini 10 katına çıktı

Türkiye’nin son 20 yılda güçlü büyüme performansı gösterdiğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefler doğrultusunda Türk Eximbank'ın yüksek teknoloji ve katma değerli ihracatın finansmanına yönlendirecek mekanizmalar kurarak önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Çelik, ihracatçıların finansmana erişimini artırmak amacıyla da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, “Temmuz ayında 300 milyon lira olan günlük reeskont kredi limitini 3 milyar liraya yükselttik” dedi.

Yeşil dönüşüme 3,7 milyar dolar

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise, yeni genel müdürlük binasının, bankada başlattıkları stratejik dönüşüm ve yeniden yapılandırma çalışmalarının bir vitrini olduğunu vurguladı. Eximbank'ın diğer kredi teminatlarıyla da çalışmaya başladıklarını belirten Güney, bunu sağlamak üzere bankada kredi izleme ve erken uyarı sistemlerini hayata geçirdiklerini kaydeti. Güney ayrıca, yeşil dönüşüm projelerine 3,7 milyar dolar kaynak sağladıklarını belirtti.







