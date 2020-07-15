Ticarete Suud engeli: Türkiye’nin ihracatını hedef alan uygulamaları devreye soktu

Libya’da Hafter terörüne destek veren ülkeler arasında bulunan Suudi Arabistan ile Türk iş dünyasının sorunlu bir dönem geçirdiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı’na son zamanlarda yoğun bir bildirimde bulunulmaya başlandı. Ülkeye ihracat yapan ve direkt Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren firmaları hedef alan uygulamalarda artış olduğu belirtiliyor. Gelen bildirimlere göre, ihraç ürünlerinin gümrük işlemlerinin yavaşlatıldığı ve Suudi Arabistan’daki kamu şirketlerinde görevli üst düzey Türk personelin sözleşmelerinin feshedilmesine kadar birçok sorun yaşandığı öğrenildi. Kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilen uygulamaların söz konusu olduğu vurgulanırken bozulabilecek yaş meyve ve sebzelerin ihracatının da olumsuz etkilendiğine dikkat çekiliyor.

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İHRACAT YAPAN FİRMALAR HEDEFTE

Ticaret Bakanlığına bölgeden son dönemde yoğun bir bildirim gelirken, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ve bu ülkeye ihracat yapan firmaları hedef alan uygulamalarda artış olduğu iddia edildi. Bakanlığın, bu ülkede sorun yaşayan iş dünyasından belgeleri ile birlikte detaylı bir bilgilendirme istedi.

GÖREVLİ TÜRK PERSONELE FESİH

İhraç ürünlerinin gümrük işlemlerinin yavaşlatılmasından, bu ülkedeki kamu şirketlerinde görevli üst düzey Türk personelin sözleşmelerinin feshedilmesine kadar birçok sorun yaşandığı öğrenildi. Kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilen uygulamaların, özellikle bozulabilecek yaş meyve ve sebzelerin ihracatını da olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor.

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ÇOK YÖNLÜ TİCARİ İLİŞKİLER

Suudi Veliaht Prensi bin Selman

İki ülke arasında son resmi verilere göre, 2019 yılında 5,1 milyar dolar civarında ticaret gerçekleşmişti. Bu ticaretin 3,1 milyar dolarını Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan ihracat oluşturuyor. Türkiye bölgeye en çok halı, işlenmiş petrol ürünü, elektrik panosu, inşaat demiri ve mobilya gibi ürünler gönderiyor. Türkiye’ye gelen Suudi turist sayısı ise geçtiğimiz yıl 564 bini geçmişti. Suudi Arabistan Genel Yatırım İdaresi (SAGIA) verilerine göre, Türkiye’nin Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği yatırım tutarı yaklaşık 660 milyon dolar. Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı ise 200’ün üzerinde bulunuyor. Türk müteahhitlerin en fazla proje yaptığı ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğu biliniyor. Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki yatırımlarının da 2 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. 2019 verilerine göre Türkiye’de bin 300’ün üzerinde Suudi Arabistan sermayeli firma bulunuyor.

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Kaşıkçı cinayeti ipleri gerdi

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ipler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete kurban gitmesi sonrasında gerilmişti. Riyad yönetimi bugüne kadar cinayete ilişkin tutarlı bir açıklama yapmış ve yargılama süreci yürütmüş değil. İki ülke arasında ayrışma yaşanan bir diğer olay ise Riyad’ın Libya’da darbeci Hafter’e destek veren tutumu. Suudi Arabistan, uluslararası alanda meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin karşısındaki Hafter terörünü açıktan destekleyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile birlikte hareket ediyor.