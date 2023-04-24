Togg’a batarya üretecek Fabrikanın temeli atılıyor

Togg’un da bataryasını üretecek Togg-Farasis ortaklığıyla kurulan Siro’nun fabrika temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılacak fabrika yıllık 20 GWs batarya üretim kapasitesine sahip olacak. Gemlik Kampüsü’nün içerisinde yer alacak fabrikada üretilecek batarya teknolojileri dünyanın 120 ülkesine ihraç edilecek.

BATARYADA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Türkiye, Siro fabrikasıyla dünyada batarya üretebilen ilk 10 ülke arasına girerek Türkiye’nin Otomobili Togg’un başarısını taçlandıracak. Fabrikanın bir diğer önemi ise yüzde 70’le dünyanın bor madeni hakimi Türkiye’nin üreteceği lityumun katma değerli şekilde ekonomiye kazandırılması olacak. Bugün bataryanın kilowatt birim fiyatı 140 dolarken hammadde halinde satılması halinde çok daha düşük fiyatlara satılıyor.

KİLOSU 40 DOLARA İHRAÇ EDİLECEK

Fabrika teknolojisi sayesinde 500 kilogramlık bir batarya 12 bin 600 dolara ihraç edilebilirken, işlenmesi halinde bu rakam 20 bin dolarlara kadar çıkıyor. Böylece ihracat kilogram değeri 40 dolara kadar çıkacak. Bu da kilogram ihracat değeri 100 dolar seviyesinde olan savunma sanayisinden sonra en yüksek katma değer anlamına geliyor.

2024 SONUNDA FAALİYETE GEÇECEK

2024 sonunda çalışmaya başlaması planlanan batarya fabrikası Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs’e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş.

FABRİKAYA 30 MİLYAR TL TEŞVİK

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve ‘Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler’ kapsamında 30 milyar liralık teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını daha önceki açıklamalarında dile getiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizmişti. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.







