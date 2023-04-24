|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Togg’a batarya üretecek Fabrikanın temeli atılıyor

İlk olarak Türkiye'nin otomobili Togg’a batarya üretecek olan fabrikanın temeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Bursa Gemlik’te atılacak. Fabrikayla 120 ülkeye batarya ihracat edecek Türkiye, bu teknolojiye sahip 10 ülke arasına girecek. Batarya fabrikası Siro, 2026’da batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.

Şuayip Alabay
04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.

Togg’un da bataryasını üretecek Togg-Farasis ortaklığıyla kurulan Siro’nun fabrika temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılacak fabrika yıllık 20 GWs batarya üretim kapasitesine sahip olacak. Gemlik Kampüsü’nün içerisinde yer alacak fabrikada üretilecek batarya teknolojileri dünyanın 120 ülkesine ihraç edilecek.

BATARYADA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Türkiye, Siro fabrikasıyla dünyada batarya üretebilen ilk 10 ülke arasına girerek Türkiye’nin Otomobili Togg’un başarısını taçlandıracak. Fabrikanın bir diğer önemi ise yüzde 70’le dünyanın bor madeni hakimi Türkiye’nin üreteceği lityumun katma değerli şekilde ekonomiye kazandırılması olacak. Bugün bataryanın kilowatt birim fiyatı 140 dolarken hammadde halinde satılması halinde çok daha düşük fiyatlara satılıyor.

KİLOSU 40 DOLARA İHRAÇ EDİLECEK

Fabrika teknolojisi sayesinde 500 kilogramlık bir batarya 12 bin 600 dolara ihraç edilebilirken, işlenmesi halinde bu rakam 20 bin dolarlara kadar çıkıyor. Böylece ihracat kilogram değeri 40 dolara kadar çıkacak. Bu da kilogram ihracat değeri 100 dolar seviyesinde olan savunma sanayisinden sonra en yüksek katma değer anlamına geliyor.

2024 SONUNDA FAALİYETE GEÇECEK

2024 sonunda çalışmaya başlaması planlanan batarya fabrikası Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs’e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş.

FABRİKAYA 30 MİLYAR TL TEŞVİK

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve ‘Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler’ kapsamında 30 milyar liralık teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını daha önceki açıklamalarında dile getiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizmişti. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.



#Togg
#Siro
#Batarya Fabrikası
#Recep Tayyip Erdoğan
#İhracat
#Gürcan Karakaş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.