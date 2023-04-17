Togg’un 63 şehirde servisi var

Ankara’da yaşanan ilk Togg kazasıyla birlikte tamir süreci de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye’nin Otomobili’nin hasar tespitinin ardından Togg Ankara Deneyim Merkezi’nde veya anlaşmalı BoschCar servisinde tamiri olacak. Kaporta hasar tespitinin yapılmasıyla yedek parça talebinde bulunularak Gemlik’ten temin edilmesi sağlanacak.Temin edilen parçaların tamiri ise bu 2 noktada gerçekleşecek. Bataryadan dolayı tedbir alınması gerekirken, yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç sıradan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor. Bataryanın sızıntı yapıp yapmadığının tespiti yetkili kişilerce yürütülmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanında Togg’un Mobil Servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı. Ufak arızalarda ise Mobil Servis devreye girecek.