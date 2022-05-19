​Togg’un robotları montaja başladı: Seri üretime bir adım kaldı

Togg ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’ndeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor. Yüzde 97’si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra, hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek. Gemlik Tesisi’nde mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra boya tesisinin yüzde 99’u, montaj tesisinin de yüzde 95’i tamamlandı.
HAZİRAN SONUNDA TAMAMLANACAK
- 83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi. 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik Tesisi’nin inşası haziran sonunda tamamlanacak.
SON ÇEYREKTE ÜRETİME HAZIR
2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışı, yerli otomobil hamlesi için yeni işaret fişeği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde kurulan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye’nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı.
TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018’de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise TOGG’un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı. Çalışmalar Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı. Gürcan Karakaş önderliğinde üretim sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadan sona yaklaşıldı. Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
Piyasaya ilk önce SUV modeli sunulacak
- Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.