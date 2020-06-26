TOKİ 25 ilde arsa satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) çok sayıda ilde arsa satışı ve kiralaması için duyuruda bulundu.

Satılık tarafta toplam 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sunulacakken, kiralık da ise

1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa kiraya verilecek.

Satışa çıkarılan arsaların bulunduğu iller şöyle;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ.

Kiralanacak arsalar ise Iğdır, Konya ve İzmir illerinde bulunuyor.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILIP KİRALANACAK

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemi ile yapılacak. Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30’da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.

Arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar, tarım ve çorak arsalardan oluşuyor.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

"İstanbul Başakşehir İkitelli’de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece’de plansız arsalar, Eyüpsultan’da konut ve yol alanları, Pendik’te konut alanları, Tuzla’da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar.

Ankara Gölbaşı Virancık’ta konut, Sincan’da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar.

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İzmir Aliağa’da konut alanları, Konya Karatay’da küçük sanayi alanları, Balıkesir’de ticaret alanları, Sakarya Karasu’da konut ve park alanları, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar."

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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