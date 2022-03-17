TOMA’lar giremezse Songar var: Milli silahlı drone sistemi artık gaz fişeği de taşıyacak

Savunma sanayiine teknolojik çözüm üreten Asisguard, Songar silahlı dronunu TOMA’lara uyarladı. Makineli tüfek taşıyan Songar dron ile dünyanın ilgisini çeken Asisguard, yeni ürün gamı ve ihracat projeleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor.
Makineli tüfek taşıyan Songar’a roket yükleyen firma, ürünü TOMA’lar için yeniden tasarladı. Yeni Songar sis bombası olarak da bilinen gaz fişeği taşıyacak. Atış sistemi yüklenmiş Songar ile TOMA’ların giremediği yerlere havadan müdahale edilebilecek. Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, ürünün henüz İçişleri Bakanlığı’nın kullanımına sunulmadığını kaydetti.
İHRACAT ATAĞI
- Savunma teknolojilerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Düzgün, Nijerya’ya ihraç edilen Songar dron sistemlerinin 1-2 ay içinde teslimatının yapılacağını, 15’ten fazla Songar’ın teslim edileceğini belirtti. Düzgün, yakında Asya’da da benzer bir anlaşma olabileceğini, bir başka ülkeyle daha görüştüklerini vurguladı. Yıl sonuna kadar ihraç edilen Songar dron sayısının 30’u aşması bekleniyor. Düzgün, sınır güvenliği sistemleri alanında nisan ayında önemli bir ihracata imza atmaya hazırlandıklarını da açıkladı.
Söz konusu proje kapsamında, Asisguard’ın yanı sıra çok sayıda yerli savunma sanayii firmasının da ürün verdiği kompleks bir sistem tasarlanıyor.