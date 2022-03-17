TOMA’lar giremezse Songar var: Milli silahlı drone sistemi artık gaz fişeği de taşıyacak

Selçuk Bayraktar: SİHA'lar şehit analarının yüreğine su serpiyor

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Batman'da gençlerle buluştu. Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bayraktar, 'Yaptığınız iş 'Niye yaptınız?' sorusuyla beraber bir anlam kazanabiliyor. Akıncının kendi başına da bir anlamı yok. Çok karmaşık bir makine ama 'Niye yaptın?' sorusu ile birleştiğinde bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsa çok büyük anlam kazanabiliyor.' ifadelerini kullandı.