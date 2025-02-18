TP Petrol’den Alpet’e üst düzey transferler

TP Petrol’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Genel Müdür Fidan Bayındır ve Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, Alpet bünyesine katıldı. Bu transfer, Alpet’in yönetim kadrosunu güçlendirerek sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.
TP Petrol’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Genel Müdür Fidan Bayındır ve Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, Alpet bünyesine katıldı. Bu transfer, Alpet’in yönetim kadrosunu güçlendirerek sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Fidan Bayındır, TP Petrol’de uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yaparak sektörde önemli deneyimler kazandı. Özellikle stratejik yönetim, operasyonel verimlilik ve kurumsal büyüme konularında başarılı projelere imza atan Bayındır, Alpet’te de benzer başarıları sürdürmeyi amaçlıyor.
Okan Ekinci ise TP Petrol’de yöneticilik yaptığı dönemde operasyonel süreçlerde büyük dönüşümlere öncülük etti. Alpet’in büyüme vizyonuna katkıda bulunacağı belirtilen Ekinci’nin, şirketin operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştireceği ifade ediliyor.
Alpet yetkilileri, Bayındır ve Ekinci’nin şirkete katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni yöneticilerin Alpet’in hedeflerine ulaşmasında önemli roller üstleneceğini vurguladı.
Zeren Group Holding TP Petrol alımını son anda iptal etmişti
2024'ün son günlerinde Türkiye Petrolleri'nin satışı gündeme gelmiş, Zeren Group Holding ile Zülfikar Holding anlaşmada son aşamaya gelmişti. Rekabet Kurumu'nun onay verdiği satış, son anda iptal olmuştu. Zeren Group Holding, ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle satın alma sürecini sonlandırdığını açıklamıştı: "Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."