TP Petrol’den Alpet’e üst düzey transferler

TP Petrol’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Genel Müdür Fidan Bayındır ve Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, Alpet bünyesine katıldı. Bu transfer, Alpet’in yönetim kadrosunu güçlendirerek sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fidan Bayındır, TP Petrol’de uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yaparak sektörde önemli deneyimler kazandı. Özellikle stratejik yönetim, operasyonel verimlilik ve kurumsal büyüme konularında başarılı projelere imza atan Bayındır, Alpet’te de benzer başarıları sürdürmeyi amaçlıyor.

Okan Ekinci ise TP Petrol’de yöneticilik yaptığı dönemde operasyonel süreçlerde büyük dönüşümlere öncülük etti. Alpet’in büyüme vizyonuna katkıda bulunacağı belirtilen Ekinci’nin, şirketin operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştireceği ifade ediliyor.

Alpet yetkilileri, Bayındır ve Ekinci’nin şirkete katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni yöneticilerin Alpet’in hedeflerine ulaşmasında önemli roller üstleneceğini vurguladı.

Zeren Group Holding TP Petrol alımını son anda iptal etmişti