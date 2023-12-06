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Ekonomi

TROY için yerli firmalara tarihi görev: Küresel rakiplere karşı kampanya seferberliği bekleniyor

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hızla sürüyor. TROY logolu kart sayısı 20 milyona yaklaştı, işlem hacmi ise sadece bir ay içerisinde 48 milyar liraya ulaştı. Vatandaşlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarının da peş peşe geçiş yaptığı TROY ödeme sistemi için sıra ise yerli firma ve markalara geldi. Söz konusu firmaların başta bonus anlaşmaları olmak üzere değişik kampanyalarla Türkiye'nin milli ödeme sistemini desteklemesi ve yabancı menşeili ödeme sistemleri ile rekabette TROY'un elinin daha da güçlendirmesi bekleniyor.

12:29 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:44 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların, Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hız kazandı.


Öyle ki yaşanan talep patlaması sonrası bankalar ve çağrı merkezleri artan yoğunluk sebebiyle işlemleri yetiştiremez oldu. Ortaya çıkan büyük ilgi rakamlara da yansıdı. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, sadece ekim ayında ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükseldi.



Troy için yerli firmalara tarihi görev


Batılı ülkelerin en büyük para kaynaklarından biri olan ödeme sistemlerine yönelik boykot kampanyasına vatandaşlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumları da katılırken sıra ise yerli marka ve işletmelere geldi.


Yerli firmaların başta bonus anlaşmaları olmak üzere değişik kampanyalarla Türkiye'nin milli ödeme sistemi Troy'u desteklemesi bekleniyor. Bu yönde ise Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları gibi şirketlerin Troy çipli kartlara daha fazla mil kazandırabileceği, yerli işletmelerin ise yapacakları anlaşmalar ile bonus ve ekstra taksit avantajları sunarak Troy'un kullanımını teşvik edebilecekleri belirtiliyor. Bu yönde atılacak adımlarla Visa ve Mastercard gibi yabancı menşeili ödeme sistemleri ile rekabette yerli ödeme sistemi Troy'un elinin daha da güçlü olacağı vurgulanıyor.


Son çağrı MÜSİAD'tan gelmişti


Troy'a yönelik geçiş sürecine ilişkin son çağrı ise Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nden geldi.


MÜSİAD, üyelerine yerli ödeme sistemi TROY'u tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada üyelere işletmelerinde ve yurt içi kullanımlarında TROY'u tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulunulurken, TROY kullanımı ile "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirme" mesajı da verildi.


Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve n Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği de (ASKON) üyelerine TROY karta geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Hak-İş'in 850 bin, ASKON'un ise 13 binden fazla üyesi bulunuyor.



Memura da TROY


1 milyondan fazla üyesi bulunan Memur- Sen, İsrail’i boykot için memur maaş ödemelerinin milli ödeme yöntemi TROY’la yapılmasını teklif etti. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda memurları temsil eden Memur-Sen'in teklifi, Çalışma Bakanlığı tarafından değerlendirilip, karara bağlanacak.


Belediyeler de maaş ödemeleri için yerli ödeme sistemine geçti


İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot hareketine belediyeler bir bir katılıyor. İstanbul'daki 19 ilçe belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı alırken Konya, Sivas, Adıyaman, Ordu, Giresun, Niğde, Gaziantep, Ağrı, Tokat, Sincan, Akçaabat, İnegöl, Of, Başiskele,gibi çok sayıda belediyeden de benzer bir karar geldi.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK çalışanlarının 'TROY' kart sistemini kullanacağını açıkladı.


137 bin Diyanet personeli Troy'a geçiyor


Diyanet İşleri Başkanlığı maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrası bir kaç hafta içerisinde TROY karta geçişler başlayacak. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık TROY kart kullanacak. 2 haftalık süreç sonucunda TROY’a katılımların tamamlanacağı bilgisi ilgili kurumlar tarafından verildi. Alınan kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 137 bin 563 personelinin maaş kartı TROY olacak.


Üniversitelerde de Troy hamlesi


Kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra çok sayıda üniversite de yerli ödeme sistemi Troy'a geçiş için harekete geçti. Üniversite yönetimlerinden yapılan duyurularda tüm personele TROY karta geçme çağrısında bulunulurken, İsrail'in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği katliama karşı sessiz kalınmaması yönünde de mesaj verildi.


Tüketiciler Birliği'nden bankalara uyarı


Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından tüketiciler tarafından kredi kartı ve banka kartlarında ödeme yöntemi olarak yerli kartın tercih edilmeye başlandığını belirterek, bankaların bu konuda zorluk çıkarmaması çağrısında bulundu.


Yerli ödeme sistemi için ilk adım 2015 yılında atıldı


Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu.


Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.


TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.


2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı


TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken, 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.



TROY logolu kartlara talebin daha da artması bekleniyor


Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.


Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda hız kazandığını belirterek, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY logolu kartlara olan talebin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiğini kaydetti.


Yedi soruda Troy


Adını 'Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nden alan Troy nedir?

Banka kartı kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.


Nasıl TROY kart sahibi olunabilir?

Türkiye'de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.



TROY nerelerde kullanılır?

Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliniyor.


TROY'un kaç kullanıcısı var?

Geçen sene 12,8 milyon olan kullanıcı sayısı 31 Ekim 2023 itibariyle 2022'ye göre yüzde 46,9 artışla 18,8 milyona ulaştı.


TROY kart sahipleri 2023'te ne kadarlık işlem yaptı?

Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.



TROY kart yurt dışından da kullanılabilir mi?

TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.


TROY kartın sağladığı avantajlar neler?

TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.



Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (Troy) nedir? Nasıl başvuru yapılır?
Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (Troy) nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Kart ile alışveriş yapmak ya da ATM’den para çekmek istenildiğinde kartın sağ alt köşesinde yer alan marka, işlem yapılmasını sağlıyor ve bu markanın arkasında büyük bir teknolojik altyapı bulunuyor. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: “Troy”. Türkiye’ye özel bu platform adını “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi” nden aldı ve Türkiye: TR, Ödeme: O, Yöntemi: Y, harflerinden oluşan kısaltmayla “Troy” oldu. Türkiye'deki tüm bankaların ortak girişimiyle hayata geçirilen ‘Türkiye’nin Ödeme Yöntemi: Troy’, teknoloji ve güvenlikte dünya standartlarını yakaladı.

TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler
TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler

Bankaların 2015 yılında BKM öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve TCMB'nin 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı haziran ayına göre 3'e katlanırken yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. İşte yedi soruda TROY kart..




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