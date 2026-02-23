TÜİK rakamları açıkladı: Güven endeksi arttı

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 artarak 115,9 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.