Ekonomi Turizmde 9 günlük bayram coşkusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde 9 günlük bayram coşkusu

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması sadece turizmcileri değil, yiyecek ve ulaştırma gibi birçok sektörü de hareketlendirecek. Tatil bölgelerindeki küçük esnaftan restoranlara kadar birçok yan sektör artan harcamalarla bayram edecek.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Turizmde 9 günlük bayram coşkusu
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Bu yıl 42 milyon turisti ağırlamayı hedefleyen Türkiye turizmi, Kurban Bayramı sayesinde bereketli bir sezona hazırlanıyor. 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı’nı takip eden çarşamba ve perşembe günleri tatil edildi. Böylece, bayram tatili 9 güne çıktı. Bu sürede, sadece konaklama değil, yiyecek-içecek ve ulaştırma gibi sektörler de canlanacak. Öte yandan, 9 günlük sürede tatilcilerin yapacakları harcama, bölge esnafının da kazancını katlayacak.

SADECE ACENTEDEN 1 MİLYON TURİST

  • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatili kararının erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağını belirtti. Bayram dönemi için beklenen dolulukların arttığını ve zaman yaklaştıkça ilginin artacağını ifade eden Bağlıkaya, “Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız zaten, planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor” diye konuştu.

İSTANBUL’U YABANCI TURİST DOLDURACAK

Her bayram, ıssızlaşan İstanbul’da ise özellikle yabancı turist talebinde canlılık bekleniyor. İstanbul’da da yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “İstanbul’da ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika’dan girişlerde artış gözleniyor. Bayram dönemi, bir haftalık sürede İstanbul’da dolulukların ortalama yüzde 80-90’larda seyretmesini bekliyoruz” dedi.

SAHTE SEYAHAT SİTESİNE DİKKAT

Bayramda tatil yapmak isteyenler için abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur ve otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan Eresin, “Dolandırıcılar, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıyor, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Aracısız online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa, bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Otelden teyit edilmesi önemli” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili uzadı
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Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı. <br><br>
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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak\" dedi.<br>
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2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?<br><br>2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
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Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
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Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?<br><br>Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek.
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Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor.<br><br>
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2022 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?<br><br>2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili uzadı
Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tarihi ve tatilin kaç gün olacağı Google aramalarında yer almaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile birleşecek mi? Bütün bu soruların cevabını Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


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