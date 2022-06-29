Turizmde 9 günlük bayram coşkusu

Bu yıl 42 milyon turisti ağırlamayı hedefleyen Türkiye turizmi, Kurban Bayramı sayesinde bereketli bir sezona hazırlanıyor. 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı’nı takip eden çarşamba ve perşembe günleri tatil edildi. Böylece, bayram tatili 9 güne çıktı. Bu sürede, sadece konaklama değil, yiyecek-içecek ve ulaştırma gibi sektörler de canlanacak. Öte yandan, 9 günlük sürede tatilcilerin yapacakları harcama, bölge esnafının da kazancını katlayacak.

SADECE ACENTEDEN 1 MİLYON TURİST

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatili kararının erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağını belirtti. Bayram dönemi için beklenen dolulukların arttığını ve zaman yaklaştıkça ilginin artacağını ifade eden Bağlıkaya, “Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız zaten, planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor” diye konuştu.

İSTANBUL’U YABANCI TURİST DOLDURACAK

Her bayram, ıssızlaşan İstanbul’da ise özellikle yabancı turist talebinde canlılık bekleniyor. İstanbul’da da yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “İstanbul’da ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika’dan girişlerde artış gözleniyor. Bayram dönemi, bir haftalık sürede İstanbul’da dolulukların ortalama yüzde 80-90’larda seyretmesini bekliyoruz” dedi.

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SAHTE SEYAHAT SİTESİNE DİKKAT

Bayramda tatil yapmak isteyenler için abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur ve otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan Eresin, “Dolandırıcılar, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıyor, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Aracısız online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa, bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Otelden teyit edilmesi önemli” ifadesini kullandı.