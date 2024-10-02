Son günlerdeki gelişmeler haberleşme altyapılarının güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bizde 1975'te başlayan haberleşme sistemleri yolculuğumuzda, bugün ulaştığımız nokta ile ülkemizi dünyada zirveye taşıyoruz. Haberleşme altyapılarının güvenliğini sağlamak için milli çözümler geliştiriyoruz.