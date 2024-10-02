Milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklar tamamladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bugün Adana'da kapılarını açıyor. Türk Savunma Sanayisinin gözdesi ASELSAN, Adana'da KORKUT, HİSAR O, ZMA-X ile gövde gösterisi yapacak. Başta güvenli iletişim imkânı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek olan ASELSAN, festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemini de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.
'HİSAR O' göreve hazır
Güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistemi
ASELSAN oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor
'TEKNOFEST ışığı dalga dalga yayılıyor'
Yine rekorlara sahne olacak
Savuma Sanayii oyun kuruyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin emin adımlarla ilerlediğini belirten Görgün, "MARLIN (ASUW) insansız deniz aracımızdan KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaştığımız kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri. Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Türkiye teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti" diye konuştu.