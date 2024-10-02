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Savunma Sanayi
Türk devinden gövde gösterisi: 9 hedefi aynı anda vuruyor

Türk devinden gövde gösterisi: 9 hedefi aynı anda vuruyor

Seda Ekinci
11:112/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
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KORKUT, HİSAR O, ZMA-X...80'den fazla hünerini aynı anda sergileyecek
KORKUT, HİSAR O, ZMA-X...80'den fazla hünerini aynı anda sergileyecek

Milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak 270 bin metrekarelik alanda son hazırlıklar tamamladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bugün Adana'da kapılarını açıyor. Türk Savunma Sanayisinin gözdesi ASELSAN, Adana'da KORKUT, HİSAR O, ZMA-X ile gövde gösterisi yapacak. Başta güvenli iletişim imkânı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek olan ASELSAN, festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemini de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Adana'da start verdi.
Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği 110 güvenlik kamerasıyla izlenecek.
TEKNOFEST'e damga vuracak ASELSAN, başta güvenli iletişim imkânı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek.
Festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.

'HİSAR O' göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi.
Sistem, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor
. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkede mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun tasarlanan
HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro optik sistem ve kızılötesi arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı.
HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu.

Güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistemi

ASELSAN, stant alanında güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistem çözümlerini TEKNOFEST kuşağıyla buluşturacak.
Festivalde cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsizi, en zor şartlarda kesintisiz iletişim imkânı sağlayan ARTcom 5433 EHKET Taktik El Telsizi, haberleşme sisteminin omurgasını oluşturan Taşınabilir Radyo Link Sistemi, IFF Dost Düşman Tanımlama Sistemi ve Uydu Haberleşme Terminali vitrine çıkacak.
TEKNOFEST'te muadillerinden üstün özelliklere sahip olan
ASELFLIR-500 Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, KARAT-200 Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, TOYGUN-200 EO Sensör Sistemi, TOLUN Mühimmatı, GÖZDE Güdüm Kiti, FULMAR 200-A SAR Podu, MURAD Burun Radarı, ALP 300-G Erken İkaz Radarı, STR 700-G Silah Tespit Radarı, ANTIDOT 2U-LB Mini Elektronik Harp Podu, IRIS-100 Füze İkaz Sistemi, DÜFAS Çekili Sonar, DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, AVCI Kaska Entegre Gösterge Sistemi, aselPINE Silah Kontrol Sistemi, AMAC Kokpit Kontrol Sistemi ve KILAVUZ-11 Ataletsel Ölçüm Birimi
gibi ürünler de yer alacak.

ASELSAN oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor

ASELSAN'ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019 yılında hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST Adana boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Tekno Macera deneyim alanında Geleceğe Yolculuk rotasında deniz altındaki yaşamı inceleme imkanına sahip olacak çocuklar, su üstünde inceleme yapacak kit tasarlayabilecek.
Kodlama çalışması ile hayalet balığı bulmaya çalışacak olan çocuklar, 9D su altı yolculuğu ile macera dolu yolculuklarını tamamlayacak.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol

'TEKNOFEST ışığı dalga dalga yayılıyor'

Teknoloji tutkunu TEKNOFEST gençliğinin artık Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olduğunu belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi:
"
Aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimiz TEKNOFEST ile hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, büyüklerinden bayrağı devralıyor.
TEKNOFEST'in yaktığı teknoloji ışığı dalga dalga yayılarak Milli Teknoloji Hamlesine yön verecek gençleri sarıyor. Bir marka haline gelen TEKNOFEST'ler sayesinde gençlerimiz, geleceği bugünden tasarlıyor.
Onların bitmek bilmeyen enerjisi, kabına sığmayan potansiyeli, engelleri aşan azmi ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesinin yapı taşını oluşturuyor.
TEKNOFEST gençliğinin gözündeki ışıltı bizim, geleceğin tam bağımsız Türkiye'sini yaratma yolundaki kararlılığımızı perçinliyor.
TEKNOFEST gençliğinden aldığımız ilhamla oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor, ihracat odaklı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz.
Son günlerdeki gelişmeler haberleşme altyapılarının güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bizde 1975'te başlayan haberleşme sistemleri yolculuğumuzda, bugün ulaştığımız nokta ile ülkemizi dünyada zirveye taşıyoruz. Haberleşme altyapılarının güvenliğini sağlamak için milli çözümler geliştiriyoruz.
Mehmetçiğin olduğu her sahada akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz. Haberleşme güvenliğini üst seviyede tutan çözümlerimizle hem ülkemizin hem de güvenlik güçlerimizin iletişim altyapısını korumada adeta aşılmaz bir güvenlik duvarı örüyoruz.
TEKNOFEST'te halkımızla buluşturacağımız milli haberleşme çözümlerimizle dışa bağımlılığı azaltıyor, güvenli ve kesintisiz haberleşme imkânı sağlıyoruz.
ASELSAN olarak, 'sen geleceksin diye' Adana'da olacağız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna gönül veren, ülkemizin geleceği için fikri olan, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için emek harcayan tüm teknoloji tutkunlarını TEKNOFEST heyecanına ortak olmaya bekliyoruz."

Yine rekorlara sahne olacak

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek,
"Adana'da bu hafta muhteşem bir TEKNOFEST yaşanacak. TEKNOFEST yine rekorlara sahne olacak."
diye konuştu.

Savuma Sanayii oyun kuruyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin emin adımlarla ilerlediğini belirten Görgün, "MARLIN (ASUW) insansız deniz aracımızdan KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaştığımız kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri. Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Türkiye teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti" diye konuştu.



#Savunma Sanayi
#ASELSAN
#Hisar
#TEKNOFEST

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