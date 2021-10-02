​Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar

Türk şirketlerin ürettiği savaş gemisi ve botlar Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptı.

Türk savunma sanayi şirketlerinin son yıllarda atağa kalkarak ortaya koyduğu ürünler göz doldururken tüm dünyanın da ilgisini yakından çekiyor.

Özellikle insansız hava, kara ve deniz araçlarında elde edilen başarı neredeyse her gün bir uluslararası gazetenin manşetinde boy gösteriyor.

30. YIL TÖRENLERİNDE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Tabi savunma tarafından elde edilen başarı sadece insansız araçlar ile sınırlı değil. Çok sayıda ülkenin ordusunda yer alan 'Made in Turkey' imzalı savunma araçları bu sefer Türkmenistan’ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde ortaya çıktı.

Made in Turkey imzalı savunma araçları bu sefer Türkmenistan’ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde ortaya çıktı.

Türk şirketleri Gülhan-Dearsan ortaklığıyla tasarımı ve inşası gerçekleştirilen gemiler ve botlar adeta bir gövde gösterisi ile resmi geçit töreninde yer aldı.

REKLAM

Made in Turkey imzalı savunma araçları bu sefer Türkmenistan’ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde ortaya çıktı.

2010 yılında temelleri atılan işbirliği kapsamında Türk gemi inşa firması Gülhan- Dearsan ortaklığı Türkmenistan Deniz Kuvvetleri ve Serhet Komutanlığı için kolları sıvadı.

Made in Turkey imzalı savunma araçları bu sefer Türkmenistan’ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde ortaya çıktı.

TÜRKMENİSTAN DONANMASINA GÜÇ KATIYORLAR

Kısa süre içerisinde bir armadayı inşa etmiş olma başarısını taçlandıran ve 92 metre Korvet sınıfı geminin tasarım ve inşası ile deniz tecrübesi seviyesinde teslimatını da başarıyla gerçekleştiren iki Türk şirket, kardeş ülke Türkmenistan’ın donanma gücüne güç katmaya devam ediyor.

Dearsan tarafından üretilen C92 korvet.

25 ADET TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

Türk şirketler, 2010 yılından bu yana Türkmenistan Donanması ve Türkmenistan Sahil Güvenlik güçlerine çeşitli tiplerde toplamda 25 adet gemi teslim etti. Bunlar arasında 10 adet Tuzla Sınıfı Devriye Botu, 2 adet çıkarma gemisi, 6 adet hücum bot, 5 adet arama/kurtarma gemisi, 1 adet hidrografik gemisi ve 1 adet yolcu gemisi yer alıyor.

REKLAM

SAVUNMA SANAYİ İÇİN İLKLERE DE İMZA ATIYOR

Gülhan/Dearsan tarafından "C92" olarak nitelendirilen korvet, Türk savunma sanayii için ilklere de imza atıyor. Türkmen sınıfı korvetlerde ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi yer alıyor.

Türkmenistan, GÖKDENİZ için ilk sipariş veren dost ve kardeş ülke olmuştu. GÖKDENİZ halihazırda Türk Donanmasına ait gemilerde dahi kullanılmazken Türkmen Donanmasına ait bir gemide kullanılmaya başlandı.

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

GÖKDENİZ YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

İlk defa Türkmenistan'da hizmete giren korvette kullanılan GÖKDENİZ YHSS; ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem, sahip olduğu Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması ile parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip (HEI) mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlayabiliyor. GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirilebiliyor.

REKLAM

OYNAT 02:14 ​Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar Türk şirketleri Gülhan ve Dearsan İş Ortaklığında Türkmenistan Donanması için özel olarak üretilen gemi ve botlar Türkmenistan'ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde görücüye çıktı. Türk şirketlerin tasarımı ve inşasını gerçekleştirdiği gemiler ve botlar adeta bir gövde gösterisi ile resmi geçit töreninde yerini alırken, dışarıya satılan ilk Türk harp gemileri ve ilk Türk milli korveti olma başarısını da elde etti. Öte yandan Türkmenistan ordusuna teslim edilen C92 korveti de çok sayıda ilki bünyesinde barındırıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 04:11 Türkiye'nin deniz altındaki üç yeni silahı: Düşman gemilerinin kabusu olacak Türk savunma sanayi şirketleri Mavi Vatan için güç birliği yaparken ortaya konulan ürünler ise dışa olan bağımlılığı tamamen sona erdiriyor. Milli savaş gemisi, denizaltılar, insansız deniz araçları ve su üstü füzeleri derken düşman gemilerinin kabusu olacak torpidolarda da sona gelindi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine denizlerde Türk donanmasının elini güçlendirecek üç gelişmeyi ele aldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder