Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türk iş dünyası Çine açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk iş dünyası Çin’e açılıyor

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, 100 kadar iş adamını Türkiye’ye davet ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin her bölgesinden Çin’e ihraç edilebilecek ürünlerimiz var” dedi. Beşer, tıbbi aromatik bitkilerin yağlarının talep edildiğini aktardı. İhsan Beşer, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede “Çin ile ihracatın, doğru bir çalışma ile çok kısa sürede 2 katına çıkması hiç hayal değil” dedi.

İhsan Beşer

100 KİŞİLİK HEYET

Haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını bir araya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını söyleyen Beşer, “Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50’nci yıl dönümü sebebiyle Çin’den 100 kadar iş adamımızı alım heyeti olarak Türkiye’ye davet ettik. Devlet büyüklerimizden de katılım olacak. 5 gün sürecek” diye konuştu. Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Beşer, “Yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünler, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye’nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var” dedi.

DAHA ÇOK ÇİNLİ TURİST

İhracat potansiyeli olan farklı ürünlere ilişkin de açıklamalarda bulunan İhsan Beşer, “Su, maden suyu ve meyve suyu da potansiyele sahip. Turizm noktasında Çinli turistlerimiz, bir tatil boyunca çok ciddi manada harcama yapabiliyor. Tarih ve doğa turizmini çok seviyorlar. Türkiye’nin de bu noktada öne çıkan yerleri var” dedi.

TIBBİ BİTKİ SİPARİŞİ

  • Tıbbi ve aromatik bitkilerde Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Beşer, “Tıbbi aromatik bitkilerin yağları şu anda Çinli firmalar tarafından talep olunan ürünler. Bunlardan çok sık sipariş alıyoruz. İhracat girdilerimiz de artacak” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi
EKONOMİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi
Abone Ol Google News
Mücadelemiz hem Kovidhem ırkçılık virüsüyle

Mücadelemiz hem Kovid
hem ırkçılık virüsüyle

​Kutsalı aşağılamak özgürlük olamaz.
Kelbecere bayrak dikildi

Kelbecer'e bayrak dikildi

​Kente asker girdi, 27 yıllık işgal sona erdi.
Fırat Kalkanı doktorları

Fırat Kalkanı doktorları

​Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
İskeçe Müftüsü'ne<br>ölüm tehdidi

İskeçe Müftüsü'ne
ölüm tehdidi

​Asansöre 'İyi Türk, ölü Türk'tür' yazdılar.
İran ne yapacak?

İran ne yapacak?

​Medyada intikam manşetleri öne çıktı.
Kişisel tedbirler<br>daha önemli

Kişisel tedbirler
daha önemli

​Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kritik uyarılar.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Giriş çıkışlar kapatıldı

​2 bin kişinin yaşadığı köy karantinaya alındı.

Aslan farka koştu

Aslan farka koştu

​Galatasaray, Rize deplasmanında farklı kazandı.
Fransa karıştı

Fransa karıştı

Halk sokakları ateşe verdi, polisle çatıştı.
İstanbul'da <br>eğitimde yeni karar

İstanbul'da
eğitimde yeni karar

​1 Aralık-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yapılacak.
Vatandaşları da <br>çileden çıkardı

Vatandaşları da
çileden çıkardı

Cezadan kaçmak için polis ekiplerini suçladı.
Tesislerde <br>bomba bulundu

Tesislerde
bomba bulundu

​​Dünya devinin tesislerinden 15 adet bomba çıktı.
Yasağa trafikte yakalandılar

Yasağa trafikte yakalandılar

Dakikalar kala evlerine yetişmeye çalıştılar.
Can yakan <br>tablo ağırlaşıyor

Can yakan
tablo ağırlaşıyor

​Ölü ve vaka sayısı her gün artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.