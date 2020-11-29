Türk iş dünyası Çin’e açılıyor

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, 100 kadar iş adamını Türkiye’ye davet ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin her bölgesinden Çin’e ihraç edilebilecek ürünlerimiz var” dedi. Beşer, tıbbi aromatik bitkilerin yağlarının talep edildiğini aktardı. İhsan Beşer, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede “Çin ile ihracatın, doğru bir çalışma ile çok kısa sürede 2 katına çıkması hiç hayal değil” dedi.

İhsan Beşer

100 KİŞİLİK HEYET

Haziran ayında Çin ve Türk iş insanlarını bir araya getirecekleri bir organizasyon planı içinde olduklarını söyleyen Beşer, “Önümüzdeki yıl Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin başlamasının 50’nci yıl dönümü sebebiyle Çin’den 100 kadar iş adamımızı alım heyeti olarak Türkiye’ye davet ettik. Devlet büyüklerimizden de katılım olacak. 5 gün sürecek” diye konuştu. Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmini değerlendiren Beşer, “Yaklaşık 18,5 milyar dolar ithalatımız, 3 milyar dolar ihracatımız var. Ama Çin çok büyük bir pazar. Madenden gıdaya, çeşitli süt ve süt ürünler, su ve su ürünleri, kanatlı hayvan ve ürünleri, yaş meyve sebze gibi Türkiye’nin her bölgesinden Çine ihraç edilebilecek ürünlerimiz var” dedi.

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DAHA ÇOK ÇİNLİ TURİST

İhracat potansiyeli olan farklı ürünlere ilişkin de açıklamalarda bulunan İhsan Beşer, “Su, maden suyu ve meyve suyu da potansiyele sahip. Turizm noktasında Çinli turistlerimiz, bir tatil boyunca çok ciddi manada harcama yapabiliyor. Tarih ve doğa turizmini çok seviyorlar. Türkiye’nin de bu noktada öne çıkan yerleri var” dedi.

TIBBİ BİTKİ SİPARİŞİ

Tıbbi ve aromatik bitkilerde Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Beşer, “Tıbbi aromatik bitkilerin yağları şu anda Çinli firmalar tarafından talep olunan ürünler. Bunlardan çok sık sipariş alıyoruz. İhracat girdilerimiz de artacak” diye konuştu.