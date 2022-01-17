Ekonomi Türk oyun firması 55 milyon dolarlık yatırım aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ OYUN

Türk oyun firması 55 milyon dolarlık yatırım aldı

Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türk oyun firması Spyke Game 55 milyon dolarlık yatırım aldı
Türk oyun firması Spyke Games ekibi

Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

"EKOSİSTEMİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ"

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

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EN BÜYÜK TOHUM YATIRIM

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

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