Türk Telekom ve Kızılay’dan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği.

“Türk Telekom olarak Türkiye’ye Değer projeler üreterek, herkes için erişilebilir teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin eşit koşullarda bilgiye erişimini amaçlayan yaklaşımımızla; Kızılay’ın ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit’in çözümlerini sunuyoruz. Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümleri ile sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor, konu tekrarı yapabiliyor ve ilgili konulara yönelik test çözebiliyorlar. İlki Hatay’da başlatılan projenin hayata geçeceği her ilde desteğimizi hem güçlü internet altyapımız ile hem de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve eğitim materyalleri ile sürdüreceğiz”