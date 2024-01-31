Türk Telekom ve Kızılay’dan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibi ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, depremden etkilenen illerde eğitime destek projesi başlatıldı.
Türk Telekom, Kızılay tarafından ilki Hatay’da hayata geçirilen ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ projesine iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit ile teknoloji ve eğitim desteği sunmaya başladı. Yapay zeka teknolojisiyle sınavlara hazırlanmada kişiye özel akıllı çalışma programları sunan Sebit ürünleri Vitamin LGS ve Raunt ile öğrencilerin ders ve sınav başarıları artırılarak hedeflerine ulaşabilmeleri amaçlanıyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz,
“Deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren çocuklarımıza uygun bir ders çalışma ortamı sağlamak için bu kütüphaneleri açıyoruz. 100. Yıl Kütüphanelerinin duyurusunu yaptığımızda tüm Türkiye’ye bir çağrı yapmıştık. Bu çağrımıza cevap veren Türk Telekom’la iş birliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza güzel şartlara sahip çalışma ortamları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En önemlisi kütüphanelerimizde 44 kişinin oturup çalışabileceği şekilde sessiz çalışma ortamları, ders çalışma kaynakları, bilgisayar, yazıcılar, kaynak araştırması yapabilecekleri imkanları var. Bu şekilde dönem dönem derslerle de destekleyebileceğimiz bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bu yardımları gerçekleştirmemize vesile olan Türk Telekom yöneticilerine, desteklerini sürdüren yardımsever halkımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum”
dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili olarak,
“Türk Telekom olarak Türkiye’ye Değer projeler üreterek, herkes için erişilebilir teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin eşit koşullarda bilgiye erişimini amaçlayan yaklaşımımızla; Kızılay’ın ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit’in çözümlerini sunuyoruz. Bölgede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Sebit’in dijital ve basılı eğitim çözümleri ile sınavlarına hazırlıklarını sürdürebiliyor, konu tekrarı yapabiliyor ve ilgili konulara yönelik test çözebiliyorlar. İlki Hatay’da başlatılan projenin hayata geçeceği her ilde desteğimizi hem güçlü internet altyapımız ile hem de öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve eğitim materyalleri ile sürdüreceğiz”
dedi.
Kızılay tarafından başlatılan ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ projesi, deprem bölgesindeki öğrencilerin ders çalışma koşullarını, bilgiye ve eğitim materyallerine erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Türk Telekom proje kapsamında, deprem bölgesinde yıl boyunca kurulacak yaklaşık 50 kütüphanede, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olacak. İnternet erişiminin sağlanacağı kütüphanelerde ayrıca bilgisayar ihtiyacı karşılanırken, Sebit’in kitap setleri öğrenciler için temin edilecek ve dijital ürünler sınavlara hazırlanan öğrencilerin kullanımına açılacak. Projeye Şubat ayı sonuna kadar Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep illerinde 7 yeni kütüphane daha dahil edilerek genişletilmesi hedefleniyor.