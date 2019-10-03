Ekonomi Turkcellden KOBİlere hesApplı çözümler başladı
İŞ DÜNYASI

Turkcell’den KOBİ’lere hesApplı çözümler başladı

KOBİ’ler için ayrıcalıklı çözümler sunan Turkcell, hesApplı adlı yeni bir platformu hesappli.com adresinde hayata geçirdi. Artık KOBİ’ler Turkcell’in satınalma gücünden yararlanarak avantajlar kazanacak. hesApplı’da ilk işbirliğiyse sektörlerinin liderleri Turkcell ve Petrol Ofisi arasında gerçekleşti. Bu işbirliğiyle hesApplı, kullanıcılarına yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarında akaryakıt alma imkânı sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı.
İmza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı.

Bütün çalışmalarında KOBİ’lere destek vermeyi, onların dijital dönüşümlerinde her süreçte yanlarında olmayı hedefleyen Turkcell, yeni platformu hesApplı’yı hayata geçirdi. Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu hesApplı, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak, hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere her kademede kazanç sağlayacak. Küçük işletmelerin Turkcell’in satınalma gücüyle tasarruf etmesine, süreçlerini kurumsal firmalarda olduğu gibi dijital platformlara taşıyarak hızlandırmasına hizmet eden hesaplı, KOBİ’lere daha verimli olma fırsatı sunuyor.

hesApplı, kullanıcılarına bu platform üzerinden kolaylıklar sağlamak için ilk işbirliğini Türkiye akaryakıt sektörünün lideri Petrol Ofisi’yle gerçekleştirdi. Tüm Türkiye’de yaygın 1.750’yi aşkın akaryakıt istasyonuyla en büyük dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi ile Turkcell arasında yapılan anlaşmaya göre hesApplı kullanıcısı KOBİ’ler, araçlarından inmeden yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarıyla akaryakıt alabilecekler. Kurumsal firmalara özel filo yönetim sistemleriyle uygun fiyatlı akaryakıt alabilme imkânı yakalayabilecekler. Üstelik çok daha kısa sürede ıslak imzalı sözleşmeye ve bankada oluşturulması gereken doğrudan borçlandırma sistemine ihtiyaç duymadan komisyonsuz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir platform olan hesApplı’yı vergi kimlik numarası sahibi olan tüm KOBİ’ler hesappli.com adresinden kullanabiliyor. hesApplı’ya kayıt edilen araçlar, sadece 1 saat içerisinde Petrol Ofisi istasyonlarından yakıt alımına başlayabiliyor.

Ataç Tansuğ: “Bu iş birliği KOBİ’lere fayda sağlayacak”

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “hesApplı sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan; alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreçler alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkânlarına erişebilecekler. KOBİ’lerimizin dijitalleşerek ekonomide rekabet eşitliği imkânlarını yakalamalarını istiyoruz. İlk işbirliğimizi yaptığımız Petrol Ofisi’yle gülerimizi birleştirmemizin, bu noktada KOBİ’ler için sıçrama tahtası olacağına inanıyorum. Yeni platformumuz hesApplı üzerinden harcamalar için ödeme şekli ve istenildiğinde limit belirlenebilmesi gibi kolaylıklar KOBİ’lerin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.”

Mehmet Abbasoğlu: “İşbirliğimiz, sağlanacak doğru ve önemli katkıların işareti”

Petrol Ofisi Direktörlerinden Mehmet Abbasoğlu, “Turkcell ve Petrol Ofisi, attıkları her adımda Türkiye’ye katkı sağlayan ve ülkemizin geleceğine yatırımlar yapan alanlarında lider iki kuruluş. Turkcell’in KOBİ’lere değerli avantajlar sunan hesApplı çatısı altında ilk işbirliğini Petrol Ofisi ile gerçekleştirilmesi, hayata geçirilen bu platformun ne kadar doğru ve önemli katkılar sağlayacağının da bir işareti” açıklamasında bulundu.

Yiğit Meral: “KOBİ’lerimiz Petrol Ofisi’nin ayrıcalıklarından daha kolay yararlanacak”

Petrol Ofisi Direktörlerinden Yiğit Meral de, “Petrol Ofisi, sadece pazar payıyla değil, Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar uzanan yaygın bayi ağı, köklü tecrübesi ve benzersiz teknolojik alt yapısıyla da sektör lideri. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle tüm bu ayrıcalıklarımızdan KOBİ’lerimizin hesApplı ile daha efektif ve kolay yararlanacak olması, ülkemize hizmet noktasında bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

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