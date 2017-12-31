Turkcell’in 2017 ‘en’leri

Dijital operatör Turkcell, 2017’nin en popülerlerini açıkladı. Milyonların severek kullandığı Turkcell uygulamalarında yıl sonu değerlendirme sonuçları ilgi çekti. Turkcell’liler 2017’de bol bol internete girdi. En fazla veri kullanılan gün 29 Ekim olurken, aynı gün kullanılan data miktarı 4,6 milyon GB’ı geçti. Yıl boyunca bol bol konuşan Turkcell’liler en fazla aramayı 15 Temmuz’da yaptı. Söz konusu tarihte tam 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirildi.

Turkcell’in eğlenceli kampanyası ‘Salla Kazan’ 2017’de en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Telefonlarını sallayıp kampanyaya katılan milyonlarca Turkcell’li yıl boyunca hediyelere doydu. 2017’de en çok Salla Kazan ise 2,8 milyon kez ile 8 Aralık’ta yapıldı.

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BİP MESAJLARI İLK KEZ SMS’Yİ GEÇTİ

2017’de BİP kullanıcıları en çok 17 Aralık günü mesajlaştı. Bu tarihte 127 milyondan fazla mesaj atıldı. BiP’ten gönderilen mesaj, ilk defa SMS sayısını geçerek bir rekor kırdı. TV+ kullanıcılarının en fazla uygulamayı kullandığı tarih, yılın en uzun gecesi 21 Aralık olurken, en popüler film kategorisi ise “aksiyon” oldu. 2017’de futbolseverler birbirinden güzel golleri GollerCepte uygulaması üzerinden izledi. Yıl içerisinde Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasında Mehmet Topal’ın attığı gol, 52 bin izlenme sayısı ile yılın en çok izlenen golü olarak kayıtlara geçti.

LİFECELL’DE BİP VE TV+DERGİLİK’TE MİZAH ZİRVEDE

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Geçtiğimiz Eylül ayında aramalar dahil her şeyi internetten yaptıran marka olarak çıkış yapan Lifecell’de de kullanıcılar internete doymadı. Lifecell’liler en fazla BiP uygulamasını kullanırken, internet paketlerini en fazla TV+ izleyerek değerlendirdiler. 400’den fazla dergi ve gazetenin yer aldığı Dergilik uygulamasında en çok okunan dergiler mizah yayınları okunurken, eğlence, bilim ve teknoloji ile hobi kategorileri de popüler kategorilerden oldu.

FİZY’DE TARKAN, ‘YOLLA’ İLE ENÇOK DİNLENEN ŞARKICI

14 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan Türkiye’nin en büyük müzik uygulaması fizy’de Tarkan’ın ‘Yolla’ şarkısı en çok dinlenen şarkı oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ ile yine Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkıları da ilk 3’teki diğer şarkılar oldu. Yabancı şarkı kategorisinde ise Ed Sheeran’ın ‘Shape of you’ şarkısı ilk sırada yer aldı.

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