Türkiye elektrikliye çok hızlı geçecek

Opel’in CEO’su olduktan sonra Türkiye’yi ikinci kez ziyaret eden Florian Huettl, pazara dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da otomotiv editörleriyle bir araya gelen Oepl CEO’su Türkiye’nin elektrikli macerasının başladığını ve dönüşümün hızla gerçekleştiğini ifade etti.

Opel CEO’su Florian Huettl.

CROSSLAND’IN DEVAMI YENİ ELEKTRİKLİ YOLDA

Togg’un gelişiyle dönüşümün arttığını ve dengelerin değiştiğini söyleyen Opel CEO’su Huettl, “Biz marka olarak Türkiye elektrikli pazarından yüzde 5 pay alıyoruz. Yalnızca Mokka ve Corsa’nın elektrikli modelleri satılıyor. Model sayısını artırarak aldığımız pay da artırmayı hedefliyoruz. 2028’e kadar Avrupa’da tüm modellerimizi elektrikli olarak satma hedefimiz var. Crossland’in de selefi olacak bu modeli önümüzdkei yıl ilk kez Türkiye’de tanıtacağız. Bu B-SUV model hem elektrikli hem yakıtlı olacak. Türkiye pazarı, dinamiklerinin çok farklı yönlere, çok hızlı bir şekilde evrilebileceği bir pazar. O yüzden elektrifikasyon çok hızlı olacak. Bunu bir fırsat olarak görüyorum” açıklamasını yaptı.

ASTRA VE GRANDLAND ŞARJA HAZIRLANIYOR

Türk halkının Astra’ya büyük bir ilgi gösterdiğine işaret eden Florian Huettl, “Önümüzdeki 2 sene Türkiye’de ürünler açısından çok ciddi bir atağa geçeceğiz. Astra’nın bataryalı elektrikli versiyonu, yani salt elektrikli bir Astra’nın lansmanı önümüzdeki 3-4 ay içinde yapılacak. Şimdi elektrikli Astra’nın çalışmaları, fabrikamızda tamamlanıyor. Yeni Astra elektrik, ilk olarak 3 ülkede; Almanya, İngiltere ve Türkiye’de lanse edilecek. Yeni Grandland de 2024’ün ikinci yarısında tanıtılacak. Türkiye’de SUV segmenti önemli bir segment. Orada büyüme potansiyelimiz çok yüksek yeni Grandland açısından baktığımızda. Bu modelin elektrikli ve geleneksel güç ünitesine sahip olan versiyonu da olacak. Böylelikle tüm müşteri portföyüne, Türk pazarına hitap edecek olan bir ürün haline geliyor” şeklinde konuştu.







