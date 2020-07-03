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Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcıdan ekmek fiyatı açıklaması Zam yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan 'ekmek fiyatı' açıklaması: Zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşların ekmek fiyatı konusunda tedirgin olmasını gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, mevcut ekmek fiyatını yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Balcı "Şu anda ülkemizde 8 aydır uygulanan kilosu 7 lira 75 kuruş olan ekmek fiyatını, yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevcut ekmek fiyatı yıl sonuna kadar muhafaza edilecek.
Mevcut ekmek fiyatı yıl sonuna kadar muhafaza edilecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlediği basın toplantısında, ekmeğe yüzde 40 zam talebi veya açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye genelinde ekmek fiyatının, 2019'un aralık ayından bu yana 7,50-7,75 lira olarak uygulandığını hatırlatan Balcı, "Bu demek değildir ki bütün illerde 7,50-7,75 lira olarak uygulanıyor. Bu arada ekmeğin kilogram fiyatı 7 lira olan illerimiz var. Şunu açıklıkla ifade edebiliriz ki ülke genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır 7,50-7,75 lira seviyesinde uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

  • Balcı, 2002'den bugüne kadar hiçbir zaman federasyon veya fırıncı esnafı olarak ülke enflasyonu üzerinde bir fiyat artışı yapmadıklarını vurguladı.

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Yüzde 40 zam talebinin, ciddiyetten uzak bir talep olduğuna işaret eden Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu talep, olması mümkün olmayan bir taleptir. Federasyonumuzun gündeminde olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun yaptığı toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış gerek maya fiyatlarındaki artış, bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alınmış olup, azami kilogram fiyatı olan 7,50-7,75 liranın üzerine çıkmadan, Allah nasip ederse yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz."

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Balcı, un fiyatlarında yaklaşık 2 aydır artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu artış yüzde 10-15 civarında olmuştur. Konu Bakanlık ve federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Yine açıklamalarda ifade edildiği gibi bu seneki hasatta kesinlikle süne hastalığı söz konusu değildir. Bu sene yaklaşık 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Verimlilik geçen yıla göre çok daha fazla. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek 'Bir ay sonra un fiyatları tekrar artacak, bundan dolayı bizim maliyetimiz en az yüzde 40' ifadesini kullanmak son derece talihsiz ve yanlış bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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"Biz buna müsaade etmeyiz"

Fırıncı esnafının sorunlarına da değinen Balcı, ruhsat yönetmeliğine aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik, yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstermesini talep ettiklerini dile getirdi.

Balcı, ekmek fiyatı konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

  • "2002 yılından bugüne kadar ekmekte, Türkiye'de enflasyonun altında fiyat artışı meydana gelmiştir. Yani hiçbir yıl enflasyonun üzerinde bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır. Tüketici olan vatandaşımızın, ekmek fiyatı konusunda tedirgin olmasını gerektiren hiçbir şey söz konusu değil. Şu anda ülkemizde 8 aydır uygulanan kilosu 7 lira 75 kuruş olan ekmek fiyatını, yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Çok olağanüstü bir durum olmaması durumunda bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yüzde 40, yüzde 50'ye varan zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz federasyon olarak."

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