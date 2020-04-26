Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan 'fiyat istismarı' uyarısı: Cezalar caydırıcı olmalı

Tüketiciler gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanıyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yaptığı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ürün ve malların fiyatlarında istismara gidildiğini belirterek, fiyatların serbest olmasını fırsat bilen bazı kesimlerin bulunduğunu ifade etti.

Çakar, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu istismarların sonucunda tüketiciler mağdur ediliyor, gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanıyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle fiyat istismarları daha da artmış durumda. Salgının ramazan ayı ile çakışması bu istismarların artacağını gösteriyor."

Fiyat istismarının önüne geçilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Fiyatlara yasal bir düzenleme getirilirse tüketiciler önemli ölçüde fiyat istismarlarına karşı korunur. Özellikle, tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer tüm tüketim mallarının fiyatlarında yasal düzenleme yapılması soruna kalıcı bir çözüm getirecek. Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmeli. İstismar edilen serbest fiyat uygulamasına son verilmeli, bu konuda daha sıkı denetimler gerçekleştirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı olmalı."

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