İsraf olmasın afiyet olsun: Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' Projesi’nin ayrıntılarını dün bir grup gazeteciyle yaptığı online basın toplantısıyla anlattı. Bakan Pakdemirli, yaptığı sunumda hem Türkiye’nin tarım politikasını hem de böyle önemli bir proje geliştirmelerine neden olan Türkiye ve dünyadaki gıda israfını anlattı.

Türkiye’nin son 18 yılda tarımsal hasılasını 7,5 kat artırarak 275 milyar TL’ye çıkardığını belirten Pakdemirli, yıllık tarım ihracatımızın ise 18 milyar doları aştığını söyledi. Bu potansiyeliyle Avrupa’nın en büyük tarım hasılasına sahip ülkesi olan Türkiye’nin dünyanın ise en büyük on tarım ülkesinden biri olduğunu kaydetti.

Bekir Pakdemirli

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BU YILKİ DESTEKLERİN YÜZDE 70’İ ÖDENDİ

Türkiye’nin tarımda bu denli güçlü olmasında hükümetin aldığı stratejik kararlar ve bakanlığının çiftçi ve besicilere sunduğu tarımsal desteklerin etkili olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, son 18 yılda verdikleri tarımsal destek miktarının 310 milyar lira olduğunu dile getirdi. 2020 bütçesinin yüzde 55’ini tarımsal desteklere ayırdıklarını anlatan Pakdemirli, bu yıl verdikleri 22 milyar liralık desteğin yüzde 70’ine denk gelen 15,3 milyarlık kısmını şimdiye kadar ödediklerinin bilgisini verdi.

TOHUMCULUKTA DESTAN YAZDIK

AK Parti hükümetleri döneminde inşa edilen 585 baraj sayesinde 6,6 milyon hektarlık araziyi sulamaya açtıklarını belirten Pakdemirli, tarım politikalarında kaydettikleri en büyük başarılardan birinin de tohumculuk olduğunu söyledi. Türkiye’nin son yıllarda tohum üretimini 8 kat, tohum ihracatını ise 10 kat arttırdığını dile getiren Pakdemirli, kırsal kalkınma hibeleri sayesinde 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

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YENİ SİSTEM TARIMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tarımsal üretimdeki başarıyı taçlandırdığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal hasılanı son iki yılda yüzde 45,5 ve tarım ihracatını ise yüzde 52 arttığını belirtti. Bu başarının ‘tohumdan çatala’ özveri ile çalışan Türk çiftçisine ait olduğunu belirten Pakdemirli, “Türkiye hayvansal üretimde Avrupa lideri konumunda. Küçükbaşta Avrupa birincisi, büyük başta Avrupa ikincisi, süt üretiminde ise Avrupa üçüncüsüyüz. Fındık, kayısı, kiraz, kuru incir, ayva ve kuru üzümde en çok üretim yapan ülkeyiz. Türkiye tarımda 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyor” dedi.

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YILDA 1,3 MİLYAR TON İSRAF

Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini, bunun da üretilen gıdanın üçte biri anlamına geldiğini söyleyen Pakdemirli, bu israfın yarısının sanayileşmiş ülkelerde, yarısının da gelişmekte olan ülkelerde olduğunun bilgisini verdi. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli olan alan büyüklüğü Çin’in yüzölçümü olan 9,6 milyon metrekare kadar.

Tedarik zincirinin hasat sonrası işleme, taşıma ve depolama safhalarında yüzde 14’lük gıda kaybı yaşandığını belirten Pakdemirli, geri kalan kaybın ise satış ve tüketim sırasında yaşandığı vurguladı. Pakdemirli’nin sunumunda dikkat çeken bazı tespitler şunlar: “En fazla kayıp meyve ve sebzede. En fazla kayıp hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta. İsraf her gelir grubunda farklılık gösteriyor.”

TÜRKİYE’DEKİ KAYIP 18,8 MİLYON TON

Türkiye’de gıda kaybı ve israfının yıllık 18,8 milyon ton olduğunu belirten Bakan Bekir Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı: “Günde 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvenin yaklaşık yüzde 50’si çöpe gidiyor. Hizmet sektöründe yıllık gıda israfı işletme başına 4,2 ton, içecek israfı ise işletme başına 2 bin litre.”

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Afiş

‘Gıdanı koru, sofrana sahip çık” kampanyasını yazılı, görsel ve işitsel medya organlarının yanısıra sosyal medya mecralarında anlattıklarını belirten Pakdemirli, “Yüzde 2’lik daha az gıda israfı 10 milyar lira, yüzde 5’lik daha az gıda israfının ise 25 milyar liralık kazanç demektir. Kayıp ve israfı önlersek, 900 bin alinin bir yıllık asgari geçimini sağlayacağı 25 milyar TL’lik bir tasarruf yapmış oluruz. Şu ana kadar tanıtım videomuzu 5 milyon kişi izledi. Canlı yayanlarımız 2 milyon kişiye, tariflerimiz ise 10 milyon kişiye ulaştı” dedi.

OBEZLİK KARIN DOYURMUYOR

7,8 milyar dünya nüfusunun 2050’de 10 milyar kişiye çıkmasının beklendiğini işaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sürede gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 60 artacağı öngörüsüne dikkat çekti. Dünya genelinde şu anda her 9 kişiden birinin (yaklaşık 821 milyon kişi) aç olduğunu belirten Pakdemirli, buna karşın 670 milyon yetişkin ile 140 milyon gencin obez olduğunu anlattı.

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NE YAPARSAK KAYIP-İSRAF AZALIR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yaptıkları çalışmaları da anlatan Bakan Pakdemirli; isafı ve kaybı önlemek için yapılması gerekenleri sıraladı: “Farkındalık yaratma ve tüketiciyi bilinçlendirmek. Ölçme, izleme ve değerlendirme yapmak. Kapasite geliştirmek. Kurtarmak ve yeniden değerlendirmek için gıda zincirinde verimliliği arttırmak. Hayvan yemi olarak kullanmak. Geri dönüşüm aşamasında organik atıkları ayrı toplamak ve bunların enerji geri kazanımında kullanmak.”