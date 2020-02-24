Ekonomi Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı

Dünyada gıda israfının büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar tona ulaşırken, 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. Sadece serpme kahvaltı kültüründen dolayı 100 milyar lira civarında bir israfın olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketim çılgınlığının geldiği nokta ve israfın büyüklüğü korkutuyor. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, “Dünyada gıda israfının büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar ton. Dünyada 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. 1,3 milyar ton israf edilen gıda 821 milyon insanı 3 defa doyurabilir” diyerek gelinen durumu özetledi. Akgül, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’inin israf edildiğini belirterek, yıllık 500 milyar liraya yakın bir israfın söz konusu olduğunu söyledi.

Aziz Akgül

SERPME KAHVALTIDAKİ ZİYAN 100 MİLYAR LİRA

Türkiye’de gıda israfı ile ilgili çok ciddi bir kriz yaşadığını vurgulayan Akgül, “Serpme kahvaltı diye bir kültür gelişti. Sadece görüntüsü güzel olsun diye masalara hiç dokunulmadan kaldırılacak ve sonrasında çöpe atılacak yiyecekler getiriliyor. Sadece serpme kahvaltı kültüründen dolayı 100 milyar lira civarında bir israfa sebep olunuyor. Toplam gıda israfı ise 214 milyar liraya tekabül ediyor. Gereksiz, amaçsız, yararsız yere iş, işlem, harcama yapmamamız lazım. Bugün evlerimizde kullandığımız doğal gaz, elektrik ile ilgili masraflarımızı yüzde 35 azaltabiliriz” İfadesini kullandı.

E-TİCARET MİKTARI ARTIYOR

  • Aziz Akgül, sistemin insanları israfa teşvik ettiği yorumunu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:
  • “Bir tarafta israf var bir tarafta ise açlık var. İsrafın en büyük olduğu yerlerin zengin ülkeler olduğunu görüyoruz. Sadece Avrupa ve ABD’de yapılan israf ile yaşayan tüm aç insanlar doyabilir. Sadece büyüklere yönelik değil çocuklara yönelik de büyük reklam ve pazarlama stratejileri kurgulanıyor. Bugün geldiğimiz noktada e-ticaret siteleri vasıtasıyla büyük bir tüketim çılgınlığı söz konusu. E-ticaret israfın artmasına etki edebilecek bir alan maalesef. Bireysel tasarruf kültürünü geliştirip bunu bir hayat tarzı haline getirebilirsek pazarlama stratejilerine karşı durabiliriz.”

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