Türkiye İKA yarışında

Türkiye, İHA sistemlerindeki başarısını insansız kara araçları alanına taşımayı hedefliyor. İnsansız Kara Aracı (İKA) teknolojisinin başında olunmasına rağmen; yerli mühendislik kabiliyetleriyle hafif, orta ve ağır sınıfta prototiplerin geliştirilmesi tamamlandı.
Türkiye, savunma sanayiinde İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında elde ettiği küresel başarıyı, şimdi de İnsansız Kara Araçları (İKA) alanına taşımayı hedefliyor. İKA teknolojisinin başında olunmasına rağmen, yerli mühendislik kabiliyetleriyle hafif, orta ve ağır sınıfta prototiplerin geliştirilmesi tamamlandı.
Türkiye’de hâlihazırda geliştirilen İKA’ların platform çeşitliliği artırılmak isteniyor. Özellikle orta ve ağır sınıfta, muharebe desteği, sınır güvenliği, konvoy koruma, keşif ve istihkâm gibi görev profillerine uygun teknolojiler önemli. Öte yandan, farklı arazi koşullarında etkinlik gösterecek platformlara ihtiyaç duyuluyor.
YERLİ ÜRETİM HEDEFİ
Otonomi alanında ise zorlu arazi koşullarında, yoğun sis, toz, çamur ve GPS sinyalinin bulunmadığı ortamlarda bile güvenli hareket kabiliyeti kazandıracak sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Hızlı operasyonlarda (50-70 km/s) bile yüksek düzeyde otonomi hedefleniyor. Bu kapsamda sensör teknolojilerinin yerlileştirilmesi ve hava koşullarından etkilenmeyen yeni nesil algılayıcıların geliştirilmesi kritik önem taşıyor.İKA’ların sürdürülebilirliği için motor, motor sürücü, palet, süspansiyon, fren, dişli kutusu, haberleşme birimleri gibi kritik bileşenlerin yerli üretimi hedefleniyor. Bu doğrultuda özellikle elektrikli güç sistemleri, uzaktan komuta modülleri önem kazandı.
YAPAY ZEKALI KARAR DESTEK
Ayrıca görüntü işleme yazılımları ve yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Yerli batarya çözümleri bulunmasına rağmen mevcut ürünlerin teknik ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı belirtiliyor. Bu nedenle enerji yoğunluğu daha yüksek, uzun süreli sahada görev yapabilecek batarya sistemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Sensör ve navigasyon sistemlerinin üretimi ise kısa vadede dışa bağımlı olsa da orta ve uzun vadede yerlileştirme çalışmaları başlatıldı.
2028'DE 8 MİLYAR $'LIK PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
- Dünya genelinde İKA’lara olan talep hızla artıyor. Defence IQ’nun 2013-2023 yıllarını kapsayan raporuna göre, zırhlı araç ihtiyacının yüzde 24’ü artık İKA’lardan oluşuyor. Bu oran, askeri stratejilerde insan kaybını asgari seviyeye indirme hedefinin sahaya yansıması olarak değerlendiriliyor. Uluslararası araştırma kuruluşu Global Opportunity Analysis and Industry Forecast’in raporuna göre, 2023 yılında 2,4 milyar dolar büyüklüğe ulaşan İKA pazarı, 2028 yılına kadar 8 milyar doları aşacak. Öte yandan, pazarın büyümesinde özellikle sınır güvenliği gibi farklı görev alanlarında kullanılabilen çok yönlü araçların etkisi büyük.