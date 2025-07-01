Türkiye İKA yarışında

Dünya genelinde İKA’lara olan talep hızla artıyor. Defence IQ’nun 2013-2023 yıllarını kapsayan raporuna göre, zırhlı araç ihtiyacının yüzde 24’ü artık İKA’lardan oluşuyor. Bu oran, askeri stratejilerde insan kaybını asgari seviyeye indirme hedefinin sahaya yansıması olarak değerlendiriliyor. Uluslararası araştırma kuruluşu Global Opportunity Analysis and Industry Forecast’in raporuna göre, 2023 yılında 2,4 milyar dolar büyüklüğe ulaşan İKA pazarı, 2028 yılına kadar 8 milyar doları aşacak. Öte yandan, pazarın büyümesinde özellikle sınır güvenliği gibi farklı görev alanlarında kullanılabilen çok yönlü araçların etkisi büyük.