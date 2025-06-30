OYAK İnşaat’tan lüks konutta iki yeni hamle

Karaburun Mordoğan’da hayata geçirilen Mormarin Villas ise 3+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 225 dubleks villadan oluşuyor. Her villada özel havuz ve güneşlenme terası bulunurken, proje; marina, plaj, otel, gurme restoranlar ve sosyal tesisleriyle dikkat çekiyor. 7/24 concierge hizmeti sunulacak projede sağlık, ulaşım, bakım ve organizasyon hizmetleri de entegre edilecek. Her iki projede de satışlar, Prime Tower Maslak ve Mormarin Villas satış ofisleri üzerinden yürütülüyor.