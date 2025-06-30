OYAK İnşaat’tan lüks konutta iki yeni hamle

OYAK İnşaat, İstanbul’da Prime Tower Maslak ve İzmir’de Mormarin Villas ile lüks segmentte iki yeni konut projesini satışa sundu.
OYAK İnşaat, İstanbul ve İzmir’de geliştirdiği iki yeni projeyi satışa sundu. Maslak’ta konumlanan Prime Tower Maslak ve İzmir Karaburun’daki Mormarin Villas projeleri, şirketin lüks konut segmentindeki büyüme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yüzde 100 OYAK iştiraki olarak 43 yıllık tecrübesiyle sektörde faaliyet gösteren OYAK İnşaat, modern mimari, çevre dostu tasarım ve yüksek yaşam standartlarını bir araya getiren projelerle konut piyasasında yeni bir kulvar açmayı hedefliyor.
351 BİRİMDEN OLUŞUYOR
Prime Tower Maslak projesi, 3 blokta toplam 268 konut, 74 ofis ve 9 ticari üniteden oluşuyor. Projede, yüksek tavanlı daireler, akıllı bina sistemleri, sonsuzluk havuzları, yoga salonları ve sosyal donatılar dikkat çekiyor. Sürdürülebilir mimari anlayışla geliştirilen yapı, geri dönüşüm sistemleri ve enerji verimliliği sağlayan teknolojilerle de öne çıkıyor.
Ege'nin doğasına uygun mimari
- Karaburun Mordoğan’da hayata geçirilen Mormarin Villas ise 3+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 225 dubleks villadan oluşuyor. Her villada özel havuz ve güneşlenme terası bulunurken, proje; marina, plaj, otel, gurme restoranlar ve sosyal tesisleriyle dikkat çekiyor. 7/24 concierge hizmeti sunulacak projede sağlık, ulaşım, bakım ve organizasyon hizmetleri de entegre edilecek. Her iki projede de satışlar, Prime Tower Maslak ve Mormarin Villas satış ofisleri üzerinden yürütülüyor.