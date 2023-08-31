Türkiye mücevherde en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Türk mücevher sektörü, ihracatta büyümesi en hızlı olan sektörlerin arasında yer alıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu denli önemli sektörün temsilcileri ise 54'üncü kez İstanbul'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.





Informa Markets tarafından 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek 54. Istanbul Jewelry Show, ABD'den Hindistan'a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı ile sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.





Düzenlenecek Olan En Büyük Ekim Fuarı





Mart ve Ekim olmak üzere sektörü yılda 2 kere İstanbul'da bir araya getiren Istanbul Jewelry Show, bu zamana kadar yapılan en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar, 40 bin metrekareden 50 bin metrekareye yükselirken toplamda 5 hallde 140'ı aşkın ülkeden gelecek 27 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak.





Altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.











