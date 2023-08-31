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Ekonomi

Türkiye mücevherde en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Küresel mücevher pazarının büyüklüğü her geçen gün artıyor. Sektörün, 2030'da 308 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken bu büyüme ülkemizde de aynı paralelde gerçekleşiyor. Bu kapsamda 2023'ün ilk 6 ayında 2,7 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştiren İstanbul, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show'a 54'üncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

09:01 . 31/08/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türk mücevher sektörü, ihracatta büyümesi en hızlı olan sektörlerin arasında yer alıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu denli önemli sektörün temsilcileri ise 54'üncü kez İstanbul'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.


Informa Markets tarafından 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek 54. Istanbul Jewelry Show, ABD'den Hindistan'a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı ile sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.


Düzenlenecek Olan En Büyük Ekim Fuarı


Mart ve Ekim olmak üzere sektörü yılda 2 kere İstanbul'da bir araya getiren Istanbul Jewelry Show, bu zamana kadar yapılan en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar, 40 bin metrekareden 50 bin metrekareye yükselirken toplamda 5 hallde 140'ı aşkın ülkeden gelecek 27 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak.


Altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.




#Küresel mücevher pazarı
#İstanbul Fuar Merkezi
#Istanbul Jewelry Show
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