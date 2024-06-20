Türkiye Sigorta son bir yılda yüzde 137 büyüdü: Yatırımcısına altı kat getiri sağladı

Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü, son bir yılda prim üretim gelişimiyle beraber yüzde 137 arttı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal tablo verilerine dikkat çekildi.

Türkiye Sigorta'nın BIST 100 şirketleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran şirket olduğu vurgusu yapılan açıklamada şirketin prim üretimiyle beraber aktif büyüklüğünün son bir yılda yüzde 137 oranında arttığı ifade edildi.

"Yatırımcımıza altı kat getiri sağladık"

Ayrıca hisse fiyatı son bir yılda yüzde 606 oranında yükselen şirketin yatırımcılarına da altı kat getiri sağladığı da belirtildi.