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Ekonomi

Türkiye Sigorta son bir yılda yüzde 137 büyüdü: Yatırımcısına altı kat getiri sağladı

Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü son bir yılda yüzde 137 artış gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada güncel hisse fiyatı da son bir yılda yüzde 606 oranında artan şirket, yatırımcısına da altı kat getiri sağladı.

Semih Bozkuş
19:54 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:55 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Sigorta
Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü, son bir yılda prim üretim gelişimiyle beraber yüzde 137 arttı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal tablo verilerine dikkat çekildi.

Türkiye Sigorta'nın BIST 100 şirketleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran şirket olduğu vurgusu yapılan açıklamada şirketin prim üretimiyle beraber aktif büyüklüğünün son bir yılda yüzde 137 oranında arttığı ifade edildi.

"Yatırımcımıza altı kat getiri sağladık"

Ayrıca hisse fiyatı son bir yılda yüzde 606 oranında yükselen şirketin yatırımcılarına da altı kat getiri sağladığı da belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şirketlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini devam ettireceğini ve paydaşlarının katkısıyla ülke ekonomisine ve yatırımcılarına katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

#Türkiye Sigorta
#BIST 100
#Gelişim
#Prim
#Türkiye Sigorta Genel Müdürü
#Taha Çakmak
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