Türkiye’den çekilmişti: Otomotiv devi yıllar sonra geri dönüyor

10:224/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
General Motors (Arşiv)
General Motors, uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına dönüş yapma kararı aldı. Böylece Cadillac, Chevrolet ve GMC markaları yeniden Türk kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Amerikalı
otomotiv devi General Motors (GM)
, uzun süren aranın ardından Türkiye pazarına geri dönüyor. Şirket, Tur Oto ile imzaladığı temsilcilik anlaşmasıyla Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını yeniden Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

GM’den yapılan açıklamada,
"General Motors, Türkiye pazarına tüm markalarıyla ilk kez resmi bir temsilcilik üzerinden güçlü bir dönüş yapıyor"
denildi.


Dev marka yıllar sonra yeniden Türkiye’de


GM, Chevrolet markasıyla 2015 sonunda Türkiye dahil Avrupa pazarından çekilmiş, 2017’de ise Opel ve Vauxhall’u PSA Grubu’na devrederek bölgedeki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu.


Şirket, 2024’te premium markası Cadillac ile Avrupa’ya dönüş yaparken, tam elektrikli Cadillac Lyriq önce Fransa’da, ardından diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuştu.




#otomotiv
#General Motors
#Cadillac
