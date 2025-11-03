Anadolu Isuzu Özbekistan’da fabrika alıyor

Anadolu Isuzu’nun, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75,2’sinin satın alınmasına yönelik sunduğu teklif kabul edildi. Gelişmiş üretim alt yapısı, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve geniş ürün gamıyla sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, bu stratejik yatırım sayesinde Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda stratejik bir adım attı.

GELİRİMİZİN YÜZDE 40’I SAMAUTO’DAN OLACAK

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, satın alma sürecine ilişkin, “Anadolu Isuzu olarak bu yatırımımız, uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biri. Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil; aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız. Önümüzdeki sene herhalde toplam cironun yüzde 25’ini oluşturur. Ama ondan sonraki senelerde 40’a kadar çıkar” değerlendirmesini yaptı.

Tuğrul Arıkan

KORUMACILIĞI YATIRIMLA AŞTIK

Dünyada bir korumacılık akımı olduğunu ve bunu aşmanın yatırımlarla mümkün olduğunu vurgulayan Arıkan, “Özbekistan’da bir fırsat karşımıza çıktı. Hem kamyon hem de otobüs üretimi üzerine kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. 2006 yılında ise mevcut şirket, bizim Isuzu ve Itochu ile bir anlaşmaya giriyor. Isuzu ve Itochu, oradaki şirketin hisselerinin yüzde 24,8’ini ellerinde bulunduruyor. Şu an SamAuto’da kamyon çeşitleri arasında hem gazlı hem dizel modeller mevcut. Ayrıca 8,5-9 metre uzunluğa kadar otobüs çeşitleri ve pick-up montajı da yapıyorlar. SamAuto markasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Türkmenistan’a satış yapıyorlar” diye konuştu.

AFRİKA PAZARINA ÖZBEKİSTAN’DAN GİRECEK

1500 kişilik fabrikanın yetkinliğinin yüksek olduğunun altını çizen Tuğrul Arıkan, “Biz buraya önümüzdeki 5 yıl içinde 70 milyon dolara varan ekipman yatırımı da yapacağız. 11 kişilik ekibimiz Türkiye ile entegrasyonu sağlayacak. SamAuto’nun üretimine hafif dokunuşlarla onları bizim geniş ihracat coğrafyamıza, özellikle Orta Doğu ve Afrika’ya da aktarabilmek. Bu da bizim gördüğümüz bir başka sinerji alanı. Afrika’da, bizim henüz bulunmadığımız bazı pazarlara gireceğiz. Biz genellikle Kuzey Afrika’da varız. Alt bölgelerde ise yokuz. Çünkü o kısımlar daha çok Çin ağırlıklı. Ancak orada da girebileceğimiz bazı pazarlar bulunuyor. Afrika’da ve Orta Doğu’da bazı pazarlarda başarılı olabileceğimiz ürünler var” ifadelerini kullandı.

200 MİLYON DOLARLIK İŞ HACİMLERİ MEVCUT

Hedeflerinin önümüzdeki beş yılda SamAuto’nun iş hacmini artırmak olduğunu vurgulayan Anadolu İsuzu Genel Müdürü, “Buranın mevcut iş hacmini en az yüzde 50, hatta yüzde 100’e kadar artırmak. Şu anda yaklaşık 180-200 milyon dolar civarında. 4 bin adetlik bir iş hacmi var. Ancak biz bu hacmi yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir seviyede artırma imkânı görüyoruz” şeklinde konuştu.







