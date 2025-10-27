Elektrikli CLA’yla zirveye oturacak

Mercedes-Benz’in şimdiye kadar ürettiği en akıllı otomobil olan tamamen elektrikli yeni CLA, hacim, yenilik, konfor, zekâ ve verimlilik ile öne çıkıyor. Türkiye’ye özel standart donanımları ile kapsamlı, model yelpazesinin en üst noktası CLA 350 4MATIC Edition 1 satışa sunuldu. Yeni CLA, 13.8 kWs düşük enerji tüketimi ve WLTP standardına göre tek sarjla 715 kilometreye varan etkileyici menzili ile günlük yaşamda elektrikli mobiliteyi daha verimli ve zahmetsiz bir seviyeye taşıyor.

TÜM ALANLARDA KONFOR VERİYORUZ

Türkiye’de satışa sunulan tamamen elektrikli yeni CLA’nın İstanbul’da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birine sahibiz ve elektrikli araçlarımızla müşterilerimizin Mercedes-Benz’den beklediği konforu, lüksü ve güvenliği sunarak bu beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Şimdiye kadarki en duygusal, en verimli, en sezgisel ve en akıllı Mercedes-Benz olan yeni CLA, dikkat çekici derecede düşük tüketim ve tek sarjla 715 kilometreye varan yüksek menzili ile de sektör standartlarını değiştirecek. Sadece 10 dakikalık kısa bir sürede 300 kilometreden fazla mesafeye yetecek kadar şarj edilecek” açıklamasını yaptı.

HİBRİT SEÇENEK 2026'DA GELECEK

Tamamen elektrikli modellerin Mercedes-Benz’in sürdürülebilir iş stratejisinin uygulanmasında kilit bir rol oynadığını da sözlerine ekleyen Bekdikhan, “Elektrikli dönüşümün hızını müşterilerin istekleri ve mobilite ihtiyaçları belirliyor. Yeni CLA’yı 48 volt teknolojisine ve şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruna sahip hibrit olarak 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunacağız. Öte yandan daha düşük batarya paketine sahip CLA modeline yönelik bir formül üzerinde de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni CLA’nın Türkiye fiyatı ise 4 milyon 690 bin liradan başlıyor.

Şükrü Bekdikhan

İŞLETİM SİSTEMİNE MERCEDES İMZASI

Yeni CLA, şirketin tamamen kendi geliştirdiği Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk araç. MB.OS üzerinde çalışan yeni dördüncü nesil MBUX ile hem Microsoft hem de Google’ın yapay zekasını entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olarak birden fazla yapay zekâ aracını ilk kez tek bir sistemde birleştiren yeni CLA, sunduğu kişiselleştirilmiş deneyimler sayesinde insan ile araç arasında sezgisel etkileşimden oluşan yeni bir dünyanın kapılarını açarak otomotiv endüstrisinde yeni standartlar belirliyor. Yeni CLA, standart olarak hava kaynaklı bir ısı pompasına sahip ilk Mercedes-Benz modeli olarak elektrikli aktarma organlarından gelen atık ısı, batarya ve ortam havasını paralel kullanıyor. Böylece yeni CLA, bir yardımcı ısıtıcının ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisinin yalnızca üçte biri ile yüksek verimlilik sunuyor.











