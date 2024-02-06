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Ekonomi

Türkiye'nin en derin metro istasyonu: Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda 24 bin yolcu taşındı

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:00 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1 haftalık yolcu taşıma bilgilerini paylaştı.


Yolcu sayısındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Açılışı Cumhurbaşkanı'mız tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik. Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor."



Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un yükü hafifleyecek
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un yükü hafifleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ilk'lerin ve 'en'lerin projesi olan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan 'Gayrettepe-Kağıthane Metrosu'nun açılışını yaptı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un omuzlarındaki yükü azaltacak bir proje daha yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermek. Çözüm bulmak ana vazifemiz" dedi. Erdoğan, "Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam. Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.


#Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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