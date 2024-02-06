Türkiye'nin en derin metro istasyonu: Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda 24 bin yolcu taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ilk'lerin ve 'en'lerin projesi olan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan 'Gayrettepe-Kağıthane Metrosu'nun açılışını yaptı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un omuzlarındaki yükü azaltacak bir proje daha yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Siyasette parolamız vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermek. Çözüm bulmak ana vazifemiz" dedi. Erdoğan, "Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam. Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.