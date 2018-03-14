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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk yerli kivisi: İlkaltın

Türkiye'nin ilk yerli kivisi

Yalova'da, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli kivi çeşidinin, "İlkaltın" ismiyle tescillendiği bildirildi.

Haber MerkeziAA
Türkiye'nin ilk yerli kivisi yetiştirildi.
Türkiye'nin ilk yerli kivisi yetiştirildi.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman liderliğinde yürütülen kivi ıslah çalışmasında selekte edilen çeşidin, Türkiye'nin ilk yerli kivi çeşidi olarak tescillendiği belirtildi.

İlkaltın adı verilen yerli kivi çeşidinin, sarı meyve etine sahip olmasının en önemli özelliği olarak öne çıktığı vurgulanan açıklamada, İlkaltın'ın özelliklerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çekirdek yatağı rengi koyu sarı olup, orta kısmında hafif turuncu renk bulunmaktadır. Tat bakımından bilinen yeşil kividen biraz daha tatlı olup, daha farklı bir aromaya sahiptir. Yaygın olan yeşil meyve eti rengine sahip 'Hayward' çeşidinden yaklaşık 3 hafta erken hasada gelmesi de önemli bir özelliğidir. İlkaltın çeşidinin hasat zamanı ekim ayının ilk haftasına rastlamaktadır. Bu bakımdan yeşil kiviye göre daha erken pazara çıkacak bir üründür. Öte yandan kabuğunun çok daha az tüylü olması da tüketicinin tercih sebeplerinden birisidir. İlkaltın kivi çeşidinin meyveleri ortalama 87 gram ağırlığında, meyve şekli dikdörtgenimsidir. Hayward çeşidinden biraz daha verimli bir çeşit olup, omca başına verimi ortalama 60 kilogramdır. Depolama süresi 3-4 aydır. Hayward çeşidinden birkaç ay daha az depolanabilmektedir."

Yerli çeşidin tescil edilmesiyle birlikte çoğaltım ve fidan üretimi çalışmalarına ağırlık verileceği belirtilen açıklamada, enstitüde kivi ıslah çalışmalarına devam edildiği, yeni çeşit adaylarının da geliştirildiği ve adayların muhafaza sürelerinin araştırıldığı ifade edildi.

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