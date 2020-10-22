Türksat 5A Kasım’da uzaya fırlatılacak

Türkiye’nin dünyada artık söz sahibi olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “18 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyoruz. Milli bağımsızlığımızın güçlü bir milli ekonomiden geçtiğini unutmadan, ekonomi hedeflerimize destek verecek bir ulaşım sistemi inşa ediyoruz. Bu zaman zarfında ülkemizi kara, hava, demir ve denizyollarıyla birlikte bilişim sektöründe kat be kat ileriye taşımış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

246 MİLYON İNSAN TAŞIDIK

Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Akıllı ulaşım sistemleriyle hızlı ve güvenli seyahati mümkün hale getiriyoruz. Lojistik anlamında bir süper güç olma yolunda Emin adımlarla ilerliyoruz. Devlet Demir yolları geçtiğimiz günlerde 164’üncü yılını kutladı. Geçen zaman zarfında beklenen gelişme yaşanamadı. Ancak 2002 yılında ulaşım hamlesiyle beklediğimiz başarıyı yakaladık. 2003-2020 yılları arasında yaptığımız 907 nokta 2 milyar liralık yatırımın yüzde 18 nokta 6’sını Demir yollarına ayırarak 169 milyar liraya yakın bir harcama gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 12 bin 83 km demiryolu hattı bulunuyor. Türkiye’yi yüksek hızlı tren seviyesinde Avrupa’da 6’ncı dünyada 8’inci sıraya çıkarttık. Bugün Ankara ve Konya arasındaki yolcu taşımasının yüzde 66’sı Eskişehir ve Ankara arasındaki yolcu taşıma oranının yüzde 72’si yüksek hızlı trenlerle yapılıyor. Bu önemli projelerimiz sayesinde enerji ve zaman bakımından 2019 yılında 4 milyar 832 milyon tasarruf sağladık. Tüm Demir Yollarımız’da 2019 yılında 246 milyon insan taşıdık.”

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Adil Karaismailoğlu

GELDİĞİMİZ NOKTA KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ

Yerli milli üretime devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, “Bugün itibariyle geldiğimiz nokta kararlılığımızın göstergesidir. Yerli milli araç konusunda Sakarya’da, Erzincan’da ve Çankırı’da yerli tesisler kurduk. Bugüne kadar 403 adet yerli yük vagonunu hizmete verdik. Bu yıl yüz adet daha yerli milli vagon üretip hizmete almış olacağız. Milli dizel elektrikli lokomotifi ürettik” dedi.

HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK

Geçen sürede beklentilerinin üzerinde hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz hizmetleri kısaca özetlersek; Bölünmüş yol uzunluğumuzu, 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine, bölünmüş yollarla bağlanan il sayımızı 6’dan 77’ye çıkardık. 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 325 kilometreye çıkardık. 2003’te 26 olan aktif havalimanı sayımız, son 18 yılda 56’ya ulaştı. Havayolunu halkın yolu yaptık. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüzü perçinleyeceğiz” dedi.

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TÜRKSAT 5A UZAY YOLCUSU

İlk yerli ve milli olan uydunun haberini veren Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: “Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak. Bu şekilde uzaydaki yörünge haklarımızla yayıncılık ve internet erişiminde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz.”

DÜNYA GÜNDEMİNİ BELİRLİYORUZ

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan , “ulaşım alışkanlıklarının değiştiği dönemde demiryolu taşımacılığını bir adım öteye taşıyan projelerle gurur duyuyoruz. Bizlerde yerel yönetimler olarak Kazlıçeşme Sirkeci ulaşım hattını değişen ve gelişen dünya düzenine uygun üzerimize düşen görevi yapmaya gayret edeceğiz. Türkiye artık kısır gündemlerle meşgul edilen bir ülke değil. Sesini yükselten gündemi belirleyen bir ülkedir” dedi.

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