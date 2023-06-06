|
Ekonomi

Uber Türkiye’de taksi uygulaması ile yoluna devam ediyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sarı taksilerin kullandığı UberTaksi uygulamasının devamına yönelik bölge adliye mahkemesinin kararını onarken, UberXL uygulamasına haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle izin vermedi.

11:00 . 6/06/2023 Salı
DHA
Uber

Uber

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret mahkemelerinde "haksız rekabet" gerekçesiyle Uber’e dava açmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16.10.2019 tarihinde Uber'in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermişti.


Uber’in bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11.12.2020 tarihinde Uber’in istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması yönünde karar almıştı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bölge adliye mahkemesinin kararını onadı.



Yargıtay, 23.01.2023 tarihinde vermiş olduğu kararın gerekçesini dün açıkladı. Buna göre Türkiye'de 6 milyon kullanıcının hizmet aldığı Uber, Türkiye’de taksi uygulaması ile yoluna devam ediyor.




#Uber
#Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
#taksi
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MacBook AİR M1 çipli fiyatı ve özellikleri