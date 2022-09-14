Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İzmire iki müjde birden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İzmir’e iki müjde birden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret eden EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Afrika’ya yeni denizyolu hatlarının açılması ve İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarının çözümü için destek verileceği müjdesini paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İzmir’e iki müjde birden
İzmir

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afrika’ya yeni hatlar açılması ve İzmir limanına silo kurulması gündeme gelirken, Egeli ihracatçıların lojistik ve kapasitede çözüm arayışında olduğu ifade edildi.
EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret ederek Afrika’ya yeni denizyolu hatlarının açılması ve İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarına dair çözüm önerilerini değerlendirdi. Uçak, “Afrika’ya yeni denizyolu hatlarının açılması, İzmir limanında yaşanan ham yağ depolama sorunlarımızı arz ettik. Afrika’ya yeni hatlar, kanatlı sektörümüzdeki firmaların bu hattı gerektirecek ihracat hacmine ulaşacaklarını temin etmeleriyle açılabilecek. Eskiden İzmir limanından Güney Afrika’ya seferler mevcuttu. Bu ve benzeri rotalar tekrar gözden geçirilecek” dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırlar"

Asit gibi tehlike arz edebilecek sıvı ürünlerin çevre güvenliği nedeniyle izne tabi olduğunu hatırlatan Uçak, "Son olarak sıvı yağ da bu ürünler listesine dahil edildi. Depolanma alt yapısı ile ilgili birliklerimizce İzmir limanına yatırım yapılarak silo yapılmasına bakanlıklarınca izin verileceğini, buna emsal depolama alanlarının çeşitli limanlarda yapıldığını belirttiler. Bakanlığımız yatırım, üretim ve ihracat odaklı yol haritamızın başarıya ulaşması adına her türlü desteği vermeye hazır. Küresel resesyonun gündemde olduğu günümüzde lojistik daha da önem kazandı. Verimli bir toplantı oldu. İhracatçılarımız ve bölgemiz açısından hepimize hayırlı olmasını dilerim. Yapıcı yaklaşımı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaosmanoğlu’na Egeli ihracatçılar adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantıya vesile olan İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı’ya biz ihracatçıların her daim yanımızda olmalarından dolayı Ege İhracatçı Birlikleri ve tüm ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da katıldı.

İzmir'de Tarkan konseri için ağaçların kökünden kesildiği anların görüntüsü
OYNAT 00:38
İzmir'de Tarkan konseri için ağaçların kökünden kesildiği anların görüntüsü
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte düzenlenecek Tarkan konseri öncesinde Gündoğdu Meydanı'ndaki ağaçları yer açmak için kökünden söktürdü. O anların görüntüsü paylaşıldı.

İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım
OYNAT 00:42
İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı'yı suçlayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisini savundu. Konuşmasının kendi sözleri olmadığını söyleyen Soyer, 'Ben Nutuk'tan ilham aldım' dedi.
Hepsi PKKnın kullandığı mağaradan çıktı

Hepsi PKK'nın kullandığı mağaradan çıktı

Ayakta bile yürünmüyor jeneratör de bulunuyor.
Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor

​Her gün binlerce kişi yanından geçiyor.
Komşuda Bir gece ansızın gelebiliriz paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor

​2085 yılına kadar açılması yasak.

​İYİ Parti'den istifa den isimden çarpıcı çıkış

​'İran beni öldürebilir Washington'a dönmeliyim'

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Milyonlarca kişi merak ediyordu: TOKİ bölge bölge açıkladı.

Sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.

6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillere satış kısıtlaması geldi

Sosyal konut projesine başvuracaklar dikkat.

Gören satın almak istiyor.

​Günde sadece bir kaşık tüketmek yeterli

Sikkeler peş peşe çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.