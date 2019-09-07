Ekonomi Üniversiteliler ev alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üniversiteliler ev alıyor

Faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesi öğrenci velilerini harekete geçirdi. Öğrencinin 4 yıl boyunca ödeyeceği toplam kira tutarını hesaplayan aileler, kiralamak yerine bazı şehirlerde ev satın almayı tercih etti.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emlak danışmanları öğrencilerin en çok bin lira ile bin 500 liralık konutları kiralama eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durumda 500 bin TL’ye kadar olan konut kredi faizi oranlarının kamu bankalarında aylık yüzde 0.99’a düşmesiyle birlikte öğrenciler için kiralama yerine satın alma ciddi bir alternatif haline geliyor. Biz de bu hafta bu konunun öğrenci ve velilerde yansımasının nasıl olduğunu sorduk. Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmad Ghassan Altınawı, hesabını iyi yapan velilerin çocuklarına ev kiralamak yerine ev satın aldığını söyledi.

4 YILLIK KİRA 80 BİN LİRA

Ahmad Ghassan Altınawı

Altınawı, “4 yıllık lisans eğitimi boyunca ödenen kira tutarı, 80 bin TL’yi buluyor. Oysa yüzde 0,99 faiz oranıyla, uzun vadelerle ödeme yaparak kira tutarında taksitlerle konut satın almak mümkün. Üniversite öğrencileri için ev kirası derdi sona erdi, ev satın alma dönemi başladı. Biz de öğrencilerin ağırlık kazandığı şehirlerden biri olan Düzce’de inşa ettiğimiz Masar Tower projesi aracılığıyla aileleri kira derdinden kurtararak, kolaylıkla ev sahibi yapmayı hedefledik” dedi.

172 BİN LİRAYA 1+1 ALINABİLİYOR

Evin alım kararında en etkili unsur fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Altınawı, Düzce projesinde ev fiyatlarının 172 bin liradan başladığını söyledi. Proje, 13 kat, 2 blokta toplam 228 adet daire ve 16 ticari alandan oluşuyor. Her katta 19 dairenin bulunduğu sitede, 1+1 dairelerin metrekare aralıkları, 63 ile 67 metrekare aralığında değişiyor. 2+1 daireler ise 91 metrekare ölçüsünde.

REKLAM

Ankara'da da öğrenci ev alıyor

  • Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çatkaya da son dönemde Ankara’da emlak satışında hareketliliğin olduğuna dikkat çekti. Çatkaya, ağırlığı da üniversite için Ankara’ya gelen öğrenci velilerinin oluşturduğunu söyledi. Ankara’da kiralar üniversite bölgelerinde ağırlıklı olarak bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. 1+1 tipi ev fiyatları ise Ankara’da 150 bin liradan başlıyor.
  • KONUT KAYBETTİRMİYOR
  • EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut yatırımının uzun vadede kazandırdığını aktardı. Yazıcı. “Okumak için şehir değiştiren çocuğuna ev alan vatandaş, kiraya vereceği parayı ev alarak değerlendiriyor ve konutun değer artışını da hesaba katıyor" açıklamasında bulundu.

Hindistan ticarette iyi ortak olmak istiyor
EKONOMİ
Hindistan ticarette iyi ortak olmak istiyor
Mülteci sayısına sınırlama gelecek

'Mülteci sayısına sınırlama gelecek'

​New York Times, Trump'ın mülteci sayısına sınır getireceğini iddia etti.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Rusyadan siyasi reklam uyarısı

Rusya'dan siyasi reklam uyarısı

​Rusya, seçim öncesi Google ve Facebook'u uyardı.
Johnson'a kötü haber

Johnson'a kötü haber

Lordlar, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı.
Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı

​Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kamyonetler kayboldu

Kamyonetler kayboldu

​Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları göreve mi gönderildi?

Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

Bakan Akar: Müşterek Kara Devriyesi 8 Eylül'de başlayacak.
Aksu: Gündemimiz şuan farklı

Aksu: Gündemimiz şuan farklı

​Yenikapı'daki makam aracıyla ilgili soruları geçiştirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan hapis cezası verildi.
Annelerden HDP'li vekile sert tepki

Annelerden HDP'li vekile sert tepki

'Hem çocuklarımızı götürüyor hem de bizimle dalga geçiyorlar.'
Ne bir tehdittir <br>ne de bir blöftür

Ne bir tehdittir
ne de bir blöftür

Oktay, Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasını değerlendirdi.
Süper Lig'in <br>en genç takımı

Süper Lig'in
en genç takımı

​Transfer dönemi bitti, yaş ortalamaları güncellendi.
Trafiği durduran<br> TIR kazası

Trafiği durduran
TIR kazası

Yoldan geçen araçlar, kontak kapatıp kenarda bekledi.
Lütfen şehrimi<br> terk et!

Lütfen şehrimi
terk et!

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepkiler dinmiyor.
Emanet <br>kazanlarla başladı

Emanet
kazanlarla başladı

İki dönümlük alana tesis kuracak.
'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

Türkiye Varlık Fonu Müdürü Sönmez'den önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.