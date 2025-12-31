Yeni Şafak
Vakıf Katılım’dan elektrikli araç şarj harcamalarına yüzde 20 iade

14:5331/12/2025, Çarşamba
Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz.
Vakıf Katılım, sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda, bireysel Vakıf Katılım Kredi Kartları ile yapılacak elektrikli araç şarj istasyonu harcamalarında yüzde 20 iade avantajı sunmaya devam ediyor.

Vakıf Katılım, 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Vakıf Katılım Kredi Kartı ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan harcamalarda %20, toplamda 500 TL iade kazanma imkânı sunuyor. Kâğıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlar ile yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak.


Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uyum sağlayan çözümler üretmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda müşterilerimizin elektrikli araç şarj harcamalarına finansal avantaj sunduğumuz ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladığımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de çevresel sorumluluk anlayışımızı finansal ürün ve hizmetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz” dedi.

