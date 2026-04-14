Vakıf Katılım’dan emeklilere 40 bin TL'ye varan promosyon kampanyası

11:0814/04/2026, Salı
Emekli maaşını Vakıf Katılım üzerinden alan veya Vakıf Katılım’a taşıyan emekliler; maaş tutarına bağlı olarak 25.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, maaş tutarından bağımsız olarak 15.000 TL’ye varan ek promosyondan faydalanabiliyor.

Vakıf Katılım, 15 Nisan-15 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası kapsamında, maaşını Vakıf Katılım üzerinden alan veya Vakıf Katılım’a taşıyan emeklilere ek avantajlarla birlikte toplamda 40 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Müşteri odaklı ürün ve hizmetlerini sürekli geliştiren Vakıf Katılım, 15 Nisan – 15 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası’yla emeklilere önemli bir finansal destek sağlıyor.
Kampanya kapsamında, emekli maaşını Vakıf Katılım üzerinden alan veya Vakıf Katılım’a taşıyan emekliler; maaş tutarına bağlı olarak 25 bin TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, maaş tutarından bağımsız olarak 15 bin TL’ye varan ek promosyondan faydalanabiliyor. Böylece toplamda 40 bin TL’ye varan kazanç elde edilebiliyor.

Kampanya döneminde; aktif otomatik fatura ödeme talimatı olan veya yeni başlatan müşterilere her bir talimat için bin 500 TL olmak üzere toplamda 4 bin 500 TL’ye varan, referans müşteri davet koduyla Vakıf Katılım’a yönlendirilen her yeni emekli müşteri için de 2 bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL’ye varan ek nakit promosyon imkânı sunuluyor. Diğer yandan Vakıf Katılım Troy bireysel kredi kartlarıyla yapılacak 1 bin 500 TL ve üzeri her harcama için ise 1 bin 500 TL olmak üzere toplamda 4 bin 500 TL’ye varan kredi kartı iadesi avantajı sağlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Fatih Yorulmaz, "Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyamızla, 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü veren müşterilerimize yüksek tutarlı promosyonun yanı sıra farklı avantajları bir araya getiren bütüncül bir değer önerisi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek ihtiyaçlara duyarlı ve katma değer üreten çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya başvurular, Vakıf Katılım şubeleri ve Vakıf Katılım Mobil Şube üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.


