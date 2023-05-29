Vatandaş üretim ekonomisini seçti

Son 20 yılda; Türkiye ekonomisini faize dayalı kırılgan yapıdan kurtarıp, üretim ve istihdamı öncelikli hale getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalkınma ve refah çıtasını daha da yükseltebileceği 5 yıllık bir zaman için milletten yetki aldı. 2002 yılı öncesinde 2 yılda bir büyük çaplı krizlerle çalkalanan Türkiye’nin ekonomisi, AK Parti’nin 2 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinin ardından önce faiz sarmalından çıkarmayı başardı.

20 YILDA 12 MİLYON İLAVE İSTİHDAM

Daha önceki yıllarda faize giden kaynaklar yatırımlara akmaya başladı. Faiz giderlerinin vergi oranlarına oranı yüzde 103’ten yüzde 13’e geriledi. Vergiler faiz yerine yatırıma, üretime ve toplumsal refahı artıran sosyal harcamalara aktarıldı. 1982-2002 arasına kapsayan 20 yılda Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 16 milyon kişiden 19,4 milyon kişiye çıktı. 2002-2022 arasını kapsayan son 20 yıllık dönemde ise istihdam edilen kişi sayısı 19,4 milyon kişiden 31,5 milyona yükseldi. 2002’den önceki 20 yılda ilave istihdam 3,5 milyon iken, bu rakam 20 yılda yatırımlar sayesinde 12 milyon oldu.

EKONOMİMİZ 1 TRiLYON DOLARA DAYANDI

Geçtiğimiz yıl toplam 905,5 milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi sağlayan Türkiye’nin, 2002’deki üretiminin karşılığı ise 276 milyar dolar seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye, sadece tarımda 50 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi ve 30 milyar dolarlık tarım ihracatı yaptı. Türkiye bu sayede tarımsal hasılada Avrupa’nın birincisi konumuna yükseldi.

MİLYARLARCA LİRALIK GİDERLER SORUNSUZ ÖDENDİ

Artan üretim ve istihdam devletin vergi gelirlerini de artırdı. Planlı politikalarla devlet harcamalarında yaşanan yükselişe rağmen herhangi bir sorun yaşanmadı. EYT’liler için yıllık ilave 300 milyar TL, 5.500 liradan 7.500 liraya yükselen emekli maaşları için yıllık 200 milyar TL, deprem felaketi nedeniyle yıllık ilave 600 milyar TL gibi önemli gider kalemleri hiçbir sorun olmadan ödendi.

TÜRKİYE’YE YILLIK DÖVİZ GİRDİSİ 350 MİLYAR DOLAR

2022 yılında Türkiye ekonomisi 350 milyar dolar döviz getirisi sağladı. Bunun 254 milyar doları ihracattan, 54 milyar doları turizmden, 13,1 milyar doları doğrudan yabancı yatırımlardan ve 24,2 milyar doları da Türkiye’yi cazibe merkezi olarak gören diğer ülke vatandaşlarından sağlandı. Geçtiğimiz yıl 364 milyar dolarlık döviz ödemesi yapılırken, bunun 97 milyar dolarını enerji giderleri oluşturdu. Yaşanan küresel enerji krizi sonrası 2021 yılına göre enerji faturası 46 milyar dolar arttı. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri ise 115 milyar dolara yükseldi.







