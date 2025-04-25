Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Vatandaşın yeni gözdesi altından daha fazla kazandırdı: Fiyatlar rekor seviyede

Vatandaşın yeni gözdesi altından daha fazla kazandırdı: Fiyatlar rekor seviyede

11:1025/04/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altına kıyasla yüzde 21 oranında primli işlem görüyor.
Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altına kıyasla yüzde 21 oranında primli işlem görüyor.

2022 yılında vatandaşın yastık altı yatırımlarını finans sistemine kazandırmak için piyasaya sürülen ve Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikaları fiziki altına kıyasla yüzde 21 daha fazla kazandırdı.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye’de yatırımcıların altına olan ilgisi, Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikalarının fiyatını rekor seviyeye taşıdı.


YÜZDE 21 DAHA PRİMLİ

Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altına kıyasla yüzde 21 oranında primli işlem görüyor. Bu fark, özellikle mart ayından bu yana artan küresel ticaret gerilimleri ve altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte yatırımcıların sertifikalara yönelmesiyle oluştu.


HEM VERGİ AVANTAJI HEM DE FİZİKİ ALTIN KOLAYLIĞI

Altın sertifikaları, mobil uygulamalar üzerinden kolayca alınıp satılabilmesi, düşük alım-satım farkları ve vergi avantajları nedeniyle yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor. Ayrıca, istenildiğinde fiziki altına çevrilebiliyor olması, güvenli liman arayışındaki bireyleri de cezbediyor.


Metals Focus Ltd. danışmanı Çağdaş Küçükemiroğlu, mevcut fiyat farkının sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Bu talep, daha çok borsada işlem yapan spekülatif yatırımcıları yansıtıyor, gerçek fiziki talebi göstermiyor” dedi.


TÜRKİYE ALTINDA DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye, altın tüketiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Yerli üretimin yetersiz kaldığı noktada ithalat devreye giriyor ve Merkez Bankası’nın bu altınlar üzerinde öncelikli alım hakkı bulunuyor.


Altın sertifikaları, 2022 yılında bireylerin yastık altı birikimlerini finansal sisteme kazandırmak amacıyla devlet tarafından piyasaya sürülmüştü. Özellikle Kapalı Çarşı gibi geleneksel pazarlara alternatif olarak dijital yatırımcıyı hedefliyor.

#Atın
#Fiyat
#Rekor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri