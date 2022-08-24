Ekonomi Venezuela çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Venezuela çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega, ülke ekonomisinin geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Venezuela çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı
Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega

Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığında, iş insanlarının katılımıyla bir etkinlikte konuşan Ortega, Venezuela ekonomisinin 2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüdüğünü söyledi.

Ortega, bu yılın ilk üç ayında yüzde 17,04 ve Nisan-Haziran ayları arasında ise yüzde 18,7 büyüme tahmin ettiklerini bildirdi.

Döviz ve para politikalarının güçlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Ortega, "2022'nin geri kalanı ve gelecek yıl hakkında iyimser olmak için yeterli nedenlerimiz var." ifadesini kullandı.

Ortega, enflasyonun istikrara kavuşturulacağını ve büyüme aşamasına güçlü şekilde devam edileceğinin altını çizerek, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bilgilerinin güncelleneceğini kaydetti.

Maduro ise Ortega'nın yaptığı sunumun ardından ekonomik verileri alkışlayarak, ülkenin 2023-2024 yılları arasında tek haneli yıllık enflasyona ulaşacağına inandığını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro, 16 Ocak'daki açıklamasında, ulusal para birimi Bolivar'da, ekonomik işlemlerde yüzde 65 artış görüldüğünü, ekonomik toparlanmanın artarak süreceğini ifade etmişti.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı.

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