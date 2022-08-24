Ekonomi Borsada rekor rallisi sürüyor Yeni güne tarihi zirveyle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada rekor rallisi sürüyor: Yeni güne tarihi zirveyle başladı

Borsa İstanbul'daki rekor rallisi yeni günde de devam ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak rekor seviye olan 3.139,55 puandan güne başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsada rekor rallisi sürüyor: Yeni güne tarihi zirveyle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.139,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,93 değer kazanarak 3.121,52 puanla kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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