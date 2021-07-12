Vergiden pay yüzde 2,5 olsun

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkezi yönetim tarafından belediyelere aktarılan vergi gelirlerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda da gündeme getiren Özlü, Türkiye’de toplanan verginin yüzde 66’sının İstanbul, Ankara ve İzmir’e yatırıldığına dikkat çekti.

ASLAN PAYI 3 BÜYÜKŞEHİRE

Başkan Faruk Özlü, şöyle konuştu: “İstanbul Vergi Dairesi’ne yüzde 45, Ankara Vergi Dairesi’ne yüzde 11, İzmir Vergi Dairesi’ne ise yüzde 10 oranında vergi tahakkuku gerçekleşiyor. Türkiye’de 85 milyon vatandaşımız üretip tüketiyor, vergilerin yüzde 66’sını ise bu 3 şehir topluyor. Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren birçok büyük şirketin genel merkezinin bu 3 büyükşehirde olması nedeniyle, vergiler de o kentteki vergi dairelerine yatırılıyor. Toplanan yüzde 66’lık verginin yüzde 8,5’lik dilimi doğrudan bu 3 büyükşehir belediyesinin hesaplarına yatırılıyor.”

ADALETSİZ BİR PAYLAŞIM

Büyükşehir statüsünde olmayan küçük ölçekli belediyelerin bu paydan sadece yüzde 1,5 oranında destek aldığını kaydeden Faruk Özlü, “Bu da adaletsiz bir paylaşım olarak göze çarpıyor” dedi. Başkan Özlü, öz gelirleri kısıtlı olan küçük ölçekli belediyeler için merkezi yönetimin yapmış olduğu katkının 1 puan daha arttırılarak yüzde 2,5 oranına çıkarılması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Küçük belediyelere cansuyu