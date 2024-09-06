Vestel'den Berlin IFA'da teknoloji çıkarması: Zeytin çekirdeğinden biyoplastik

Dünyanın en önemli teknoloji etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2024) 100. yılında Berlin'de başladı. Türk firmalarının yenilikçi ürünleriyle çıkarma yaptığı fuarda Vestel, 32’nci kez yer aldı. Vestel, üç bin metrekarelik alanında sürdürülebilir geleceği destekleyen ve son teknoloji ürünlerini sergiledi. Yenilikçi ürünler arasında en dikkat çekeni zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastiklerin beyaz eşya, televizyon ve klimada kullanılması oldu. Vestel zeytin çekirdeğinden plastik üretebilen teknolojini yine kendi cihazlarında kullanıyor.





AMERİKA’DA 5 KAT BÜYÜME HEDEFİ

Yeni teknolojileri hakkında bilgi veren Vestel CEO’su Ergün Güler, IFA’da gerçekleşen basın toplantısında şirketin büyüme planlarını paylaştı. Güler, şirket stratejilerini küresel lojistikteki değişimlere göre yeniden şekillendirdiklerini söyledi. Globalde markalı büyüme hedeflerini açıklayan Güler, "Yeni planlarımız kapsamında 2028 yılında Amerika’ya yönelik ihracatımızı beş katına çıkarabileceğimizi görüyoruz. Bunun yanında, Kuzey Amerika, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk cumhuriyetleri hedef pazarlar arasında yer alıyor” dedi.





GLOBAL MARKALARLA İŞ BİRLİĞİ

Vestel’in Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, “Bu markaların, tasarımdan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, Cylinda markasının İskandinav bölgesindeki pazar penetrasyonunu artırmanın hemen ardından markamız için çok cazip bir pazar olan Çin’e de açılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.





TV'DE PLASTİK YÜZDE 99 AZALDI

Vestel fuarda sergilediği ürünlerde çevreci teknolojisiyle de dikkat çekti. Biolive ve Vestel iş birliğinden bahseden Güler, şunları kaydetti: “Vestel Ventures aracılığıyla hem kadın girişimcileri desteklemek hem de çevresel fayda sağlamak amacıyla yatırım yaptığımız Biolive markası, Akdeniz’in sembolü olan zeytinin çekirdeklerinden tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Bu ürünlerle, beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 35 oranında azaltıyoruz. Klima gibi ürünlerde bu oran yüzde 90’ı aşarken, TV’lerde yüzde 99’a ulaşıyor. Ayrıca, Biolive katkılı ürünlerin karbon emisyonu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalıyor." Ergün Güler, bu teknolojiyi farklı markalarla paylaşabileceklerini de söyledi.





ALMANYA’DA İLK VESTEL MAĞAZASI

Vestel’in Avrupa’daki ilk dijital ve fiziksel mağazasını Almanya’da açtıklarının bilgisini veren CEO Ergün Güler, şunları kaydetti: "Vestel markası ile Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Avrupa’nın ilk 'Vestel Express' mağazasını Berlin'de açtık. Online mağazamızda kullanıma açıldı.”



