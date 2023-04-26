Yarısı Bizden kampanyamıza ilgi büyük: Bakan Kurum son rakamları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza bugün başvurular başladı. Bugün 26 Nisan itibariyle bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz bu projeye başvurmuş ve Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte 'devletim gelsin, TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bu ne güzel mutluluk bizim için" ifadelerini kullandı.