​Yatırımcı dostu banka istiyoruz ​

Yeni yatırım ve yeni istihdam için kredi faizlerinin düşürülmesini isteyen iş dünyasının yüksek faizlere yönelik eleştirisi devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz” çağrısında bulundu. İTO’nun şubat ayı meclis toplantısında konuşan Avdagiç, özel sektörün krediye erişiminde hükümete görev düştüğü kadar bankalara da sorumluluk düştüğünü belirtti. Finansmana erişimi genişletecek her girişimin, Türkiye ekonomisine üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olarak geri döneceğini bildirdi.

EKONOMİ Çarklar ihracata döndü

ALMANYA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Finansman konusunda Almanya’nın sanayileşme sürecine işaret eden Avdagiç “Unutmayalım, sanayileşme sürecine en son giren Almanlar, bugün hala zirvede kalmayı başaran Alman kalitesini, Alman teknolojisini üretmişlerse, bunu sadece ne hükümetlerine ne de girişimcilerine borçluydu. Kendilerini işletmelerin ortağı olarak görev ve bu ödev ahlakıyla hareket eden bankalar sayesinde başardılar. Yeri gelmişken, bankalar başta olmak üzere bunu bir kez daha hatırlayalım. Her zaman söylüyorum, ‘ekonomi dostu iş kanunu talep ediyoruz’ diye. Bugün de ekonomi, yatırımcı dostu bankalar istiyoruz” dedi.

YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ REKOR ENFLASYONA YOL AÇTI

Küresel ekonominin en büyük riskinin hala Kovid-19 kaynaklı riskler olarak görüldüğünü ifade eden Avdagiç, “Çok hızlı bulaşma kabiliyeti olan Omicron varyantı yayıldıkça, ülkeler hareketlilik kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladılar. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları ve arz kesintileri de gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere birçok büyük ekonomide, kelimenin tam anlamıyla rekor enflasyona yol açıyor” diye konuştu.

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Avdagiç, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğin Türkiye’de birçok ülkeye göre daha ılımlı bir seyir izlediğini belirtti.

PİYASANIN İSTİKRAR KAZANACAĞINA İNANIYORUZ

Şekib Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu: “Bizim genel beklentimiz; küresel piyasalarda girdi fiyatlarında bu yıl yaşanacak geri çekilmenin, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı yönündedir. Ayrıca, dış ticaret dengesinde yaşanacak iyileşme de TL üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Tüm bunların etkisiyle, önümüzdeki dönemde fiyatlama davranışlarının makul düzeye ineceğine ve orta vadede piyasanın istikrar kazanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Şekib Avdagiç

Yerli enerji seferberliği

İTO Başkanı Şekib Avdagiç; enerji kısıntılarına karşı, mevcut yenilenebilir kaynak potansiyelimiz dikkate alındığında, hem enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan sağlama hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırma konusunda hızlanılması gerektiğini belirtti. Avdagiç, “Avrupa geneline göre çok daha büyük bir yenilenebilir kapasiteyi devreye alan Türkiye, enerjide kısa sürede dışa bağımlılığını ortadan kaldırabilecek güce sahiptir. Şimdi bu potansiyelimizi kararlı bir şekilde harekete geçirmeli, deyim yerindeyse yerli enerji seferberliğine dönüştürmeliyiz. Çünkü yenilenebilir enerjide kazanılacak ilave kapasite, enerji ithalatı faturasından kaynaklanan cari açığımızı da ortadan kaldıracaktır” dedi.

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