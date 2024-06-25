Yeni turizm elçimiz kediler

Araba üzerinde uyuyan, kasabın önünde yayılan, etrafta dolaşan, vapurla Üsküdar’a geçen ve dahası. Kedilerden bahsediyoruz. Türkiye’deki kedi sevgisi, sınırları aşarak yabancıların ilgi odağı oldu. Neredeyse 81 ildeki kedi evleri, kapları ve oyun alanları yurt dışında yakından izleniyor. Vatandaşların sokaktaki dostlarımıza olan düşkünlüğü, sosyal medyada milyonlarca beğeni alıyor. Önceleri birkaç Youtuber’ın paylaştığı videoyla bilinen bu durum, şimdi hemen her turistin Türkiye’de görülmesi ve deneyimlemesi gerekenler listesinde bulunuyor. İngiliz The Economist dergisi gibi birçok yayın kuruluşuna konu olan kedi sevgimiz, Wikipedia’da bile kendine yer buluyor.

TÜRKİYE’NİN TANITIM FİLMİNE EKLENDİ

İlk 4 ayda 5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan İstanbul bu konuda gözde diyebiliriz. Milyonlarca takipçisi olan Avrupalı sosyal medya fenomenlerinin İstanbul paylaşımlarında mutlaka kedilere yer verdiğini görebilirsiniz. Şehrin tarihi dokusunu ziyaret edenler sokak kedileriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Hal böyle olunca, Türkiye’nin tanıtım videolarında artık kedilere de yer verilmeye başlandı. Öyle ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.goturkiye.com isimli tanıtım sitesinde İstanbul sokaklarındaki kedilerin anlatıldığı bir bölüm bulunuyor. Burada “İstanbul'un herhangi bir semtinde 10 dakika dolaşan her ziyaretçi aynı sonuca varacak: İstanbul kedilerindir” ifadesi aslında bizim haberin de ruhunu özetliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA BİNLERCE BEĞENİ

Influencer’ların bu konuyla ilgili ürettiği içerikler milyonlarca takipçiye seslenirken; turizm açısından ziyaretçilere ilginç bir kapı açıyor. Yabancılar için fenomen haline dönüşen kedilerin kimi zaman ATM’de kimi zaman da bir AVM’de uyurken görüntüleri merakla izleniyor. Kendi çapında kültür turizmine dönüşen sevgimizi konu edinen videolar, milyonlarca beğeni ve yorum alıyor. Bu etkileşimler haliyle ülke tanıtımına ve 60 milyon turist hedefine katkı sunuyor. Özellikle Batılı ülkelerde sokakta kedi görmek neredeyse imkansız olduğu için ülkemizdeki bu durum turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

KEDİ FİGÜRLÜ HEDİYELİK EŞYA SATIŞLARI ARTTI

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ilçelerinin kedilerle de anıldığını söyledi. Uçar, Ayvalık’ın bu konuda İstanbul’la yarıştığını belirterek, “Sokaklarımızda turistlerin fotoğraf çekmeleri için kedili duvarlar var. Kedi simgesi hediyelik eşyalara da yansımış durumda. Turistler sırf kediler için bile buraya geliyor diyebiliriz” dedi. Turizm Uzmanı Muhammet Cüntay, ise sosyal medya kedi paylaşımlarının ülke turizme katkı yaptığını söyledi.

YENİ FENOMEN

Sadece İstanbul'da 200 binden fazla kedinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakam birçok kentin nüfusundan bile fazla. Haliyle İstanbul da 'Kedilerin şehri' ünvanını fazlasıyla hak ediyor. Deniz, kum, güneş konseptinden kedi turizmine doğru ilerliyoruz. Sektör umutlu, ciğercinin kedisi mutlu. Kısacası okuyucu, üzerine düşülmesi gereken bir konu. Kedi turizmine çekinerek yaklaşanlara cevabı Cemal Süreya versin: “Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resimlerini bile cetvelle çizerler.”







