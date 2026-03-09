Yerli lastik üreticisi koruma istiyor

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli lastik üreticisi Petlas 50’nci yılını kutluyor. İstanbul’da yaptığı toplantıyla yeni ürünü Prime Comfort’u duyuran marka, Togg’un yeni ve ekonomik modellerinin lastik tedarikçisi olacaklarını da açıkladı. Türkiye’deki lastik sanayisinin kapasitesinin yaklaşık yüzde 30-35’lik kısmının boş olduğuna ve yeni yatırımların sürekli ertelendiğine dikkat çeken Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Yerli lastik üreticileri olarak ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek güçteyiz. Ama yurt dışından gelen kontrolsüz ve ucuz lastikler hem kapasitemizi kullanmamıza hem de yeni yatırıma engel oluyor. Devlet makamlarının ek vergi koyması için temas halindeyiz. Uzun bir süreç ama sonunda kazanan ülkemiz olacak” ifadelerini kullandı.

PETLAS’TAN 130 ÜLKEYE İHRACAT

1974 ‘te kurulan şirketin 2005’te AKO Grup’a geçmesiyle birlikte son 21 yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapıldığına dikkat çeken Yalnız, şöyle devam etti: “Kırşheir fabrikamızda 4 bin 200 kişilik istihdamımız var. 170 bin metrekareden 500 bin metrekareye geldik. Yıllık 20 bin tonluk üretimden 240 bin tona geldik. Sonucunda da 800 tane bayi ağı Türkiye’de faaliyet gösterirken, 130 ülkeye de ihracat yapar konuma geldik.”

ABD-İRAN SAVAŞI TİCARETİ ETKİLİYOR

Geçtiğimiz yılı 33,8 milyar liralık ciroyla kapattıklarına vurgu yapan Yalnız, “2025’te iç piyasada ciro anlamında yüzde 25 büyüdük. İhracatta yüzde 12 büyüdük. İhracat rakamlarına baktığınızda da 286 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu sene 350 milyon dolar. Bu hedefi koyduğumuzda İran-ABD-İsrail savaşı yoktu. Bu bizi olumsuz yönde etkileyecek. Orta Doğu’ya ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 11’i” şeklinde konuştu.

YENİ TOGG’LARDA İLK LASTİK OLACAĞIZ

Petlas olarak hiçbir otomobil markasına orijinal ekipman vermediklerini belirten Hakan Yalnız, “Orijinal ekipmanı zirai ve iş makinelerine veriyoruz. Ama 10 aydır Togg projesinde çalışıyoruz. Projenin son aşamasına geldik. Biz teknik anlamda bitirdik, şimdi ticari görüşmeler yapılıyor. Onlar da biterse bizim yerli milli aracımız Togg’un yeni modellerinde yerli milli Petlas lastiğimiz inşallah en kısa sürede olacak” açıklamasını yaptı.



