Ekonomi Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. 400 milyon dolar cirosu olan bir işi 1,3 milyar dolara sattıklarını ifade eden Yıldız Holding yöneticileri, 50 bini Türkiye’de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaşıldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan CCC’nin Ar Ge merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Bakan Varank, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan CCC’nin Ar Ge merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam rakamlarını paylaştığı ziyarette, Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı
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Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'da bulunan Continental Confectionery Company sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. Yıldız Holding yöneticileri, ''Yıldız Holding, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaştı'' dedi.

65 bin kişilik istihdam

Yıldız Holding'in marka hakkını saklı tutmak kaydıyla Godiva Japonya dahil 4 ülkede sadece lisans haklarını satışını, Türkiye'nin Godiva'nın üretim üssü oluşunu ve istihdam durumunu Bakan Varank'a aktara yetkililer, 50 bini Türkiye’de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaşıldığını, bunda 7 bin mağazasıyla Şok Marketler’in önemli katkısı olduğunu, geçen sene 4 bini Şok Marketler’de bin kişinin de diğer işletmelerde çalışmaya başladığını aktardı.

1,3 milyar dolara satıldı

Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. Yıldız Holding yöneticileri, 400 milyon dolar cirosu olan bir işi 1,3 milyar dolara sattıklarını ifade ettiler.
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