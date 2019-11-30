Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam rakamlarını paylaştığı ziyarette, Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

OYNAT 00:00 Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'da bulunan Continental Confectionery Company sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. Yıldız Holding yöneticileri, ''Yıldız Holding, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaştı'' dedi. BiP'te paylaş

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65 bin kişilik istihdam

Yıldız Holding'in marka hakkını saklı tutmak kaydıyla Godiva Japonya dahil 4 ülkede sadece lisans haklarını satışını, Türkiye'nin Godiva'nın üretim üssü oluşunu ve istihdam durumunu Bakan Varank'a aktara yetkililer, 50 bini Türkiye’de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaşıldığını, bunda 7 bin mağazasıyla Şok Marketler’in önemli katkısı olduğunu, geçen sene 4 bini Şok Marketler’de bin kişinin de diğer işletmelerde çalışmaya başladığını aktardı.

1,3 milyar dolara satıldı

Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. Yıldız Holding yöneticileri, 400 milyon dolar cirosu olan bir işi 1,3 milyar dolara sattıklarını ifade ettiler.